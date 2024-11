Young Boys Berno: Atalanta: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.11.2024)

Young Boys Berno - Atalanta Bergamo: transmisja w telewizji i stream online. We wtorek Szwajcarzy wciąż nie zdobyli punktów w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a Włosi pozostają niepokonani.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Reklama

Young Boys – Atalanta: gdzie oglądać?

Piłkarz Young Boys podejmą we wtorek Atalantę Bergamo w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów. Szwajcarski zespół poniósł cztery porażki w europejskich pucharach, a zdobyli zaledwie jedną bramkę. Dużo lepiej spisują się zawodnicy z Bergamo, którzy zajmują dziewiątą lokatę w fazie ligowej z dorobkiem ośmiu punktów. Sprawdź nasze typy na mecz Young Boys – Atalanta Bergamo.

Young Boys – Atalanta: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Young Boys a Atalantą będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 7. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Remigiusz Kula i Mateusz Rokuszewski.

Young Boys – Atalanta: stream online

Internetowe transmisje z meczów Ligi Mistrzów dostępne są w usłudze CANAL+ online, do której dostęp możesz teraz uzyskać odbierając voucher w specjalnej promocji Fortuny. Korzystając z oferty uzyskasz na 30 dni dostęp do pakietu Super Sport. Poniżej wyjaśniamy co trzeb zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Mecz obejrzysz również w usłudze CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Początek spotkania już we wtorek o godzinie 21:00.

Young Boys – Atalanta: sonda

Kto wygra mecz? Young Boys Berno

Remis

Atalanta Young Boys Berno

Remis

Atalanta 0 Votes

Young Boys – Atalanta: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Atalanta Bergamo jest murowanym faworytem nadchodzącego starcia. Kurs na zwycięstwo włoskiej ekipy wynosi około 1.41, podczas gdy triumf Young Boys Berno oceniono na mniej więcej 7.25. Remis w tym meczu wyceniono na około 5.00. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Young Boys Berno Atalanta 7.25 5.10 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2024 14:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Young Boys – Atalanta? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 7, a także w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Young Boys – Atalanta? Mecz odbędzie się już we wtorek (26 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.