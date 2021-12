PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso i Thiago Silva

Wolverhampton – Chelsea, transmisja na żywo w telewizji oraz online. W niedzielę na boiskach angielskiej ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które w ostatnim czasie nie mogą ustabilizować formy. Wilki nie mogą awansować do strefy europejskich pucharów, zaś Chelsea straciła ważne punkty w walce o mistrzostwo. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Wolverhampton – Chelsea, gdzie oglądać

Najbliższy mecz będzie miał duże znaczenie dla każdej z ekip. Wolverhampton poprawił swoją sytuację, pokonując niedawno Brighton & Hove Albion. Wilki dalej mają nadzieję na awans do europejskich pucharów, a w przypadku zwycięstwa nad Chelsea, strata może się znacznie zmniejszyć. W dodatku to gospodarze nadchodzącego meczu mają znacznie lepszą sytuację kadrową. Choć zabraknie takich zawodników, jak Hwang Hee-Chan czy Pedro Neto, to niewiele w porównaniu z najbliższym rywalem.

Thomas Tuchel nie będzie mógł bowiem skorzystać z trzonu drużyny: Bena Chilwella, Timo Wernera i Romelu Lukaku. W ostatnich czterech meczach The Blues wygrali zaledwie raz, a i przeciwko Leeds remis nie byłby niesprawiedliwym rezultatem. Ponadto polegli w derbach z West Hamem i stracili oczka z Evertonem. To sprawia, że na ten moment tracą do liderującego Manchesteru City cztery punkty. Strata niby niewielka, ale wiedząc, jaką maszyną do wygrywania są obecni mistrzowie Anglii, sytuacja robi się nieciekawa. Nic dziwnego, że Tuchel zrobi wszystko, by w niedzielę sięgnąć po triumf.

Sprawdź nasze typy na mecz Wolverhampton – Chelsea.

Wolverhampton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Popołudniowy mecz 18. kolejki Premier League transmitowany będzie dzięki Canal +. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15:00, dostępne będzie na Canal + Premium.

Wolverhampton – Chelsea, transmisja online

Jak wszystkie spotkania angielskiej ekstraklasy, pojedynek Wilków z The Blues również dostępny będzie za pośrednictwem internetu. Jeżeli chcesz obejrzeć go w taki sposób, wejdź na stronę canalplus.com i wykup abonament.

Wolverhampton – Chelsea, typy bukmacherskie

Choć Chelsea mierzy się ze swoimi problemami, jej przewaga jakościowa nad Wolverhampton jest znaczna. Z tego założenia wyszli bukmacherzy, dla których The Blues są faworytem do triumfu w nadchodzącym meczu.

Wolverhampton Wanderers Chelsea 6.30 3.80 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. grudnia 2021 09:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin