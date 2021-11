Włochy - Szwajcaria: gdzie oglądać mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata? Niezwykle interesująco zapowiada się starcie w grupie C z udziałem dwóch najlepszych ekip. W roli faworyta do tej potyczki podejdą mistrzowie Europy. Aczkolwiek ekipa Murata Yakina ma nadzieję na pokrzyżowanie planów Squadra Azzurra. Transmisja z tego meczu będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online. W tym materiale możesz poznać szczegółowe informacje na ten temat.

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Roberto Mancini



Włochy El. MŚ

12/11/2021 20:45



Stadio Olimpico

Szwajcaria

Mecz Włochy – Szwajcaria dzisiaj, gdzie oglądać

Reprezentacje Włoch i Szwajcarii są na czele w tabeli grupy C, legitymując się aktualnie dorobkiem 14 punktów na koncie. Squadra Azzurra do tej potyczki podejdzie po nieudanym Final Four Ligi Narodów UEFA. Włosi ostatecznie zajęli w tych rozgrywkach trzecie miejsce, na co wpływ miała porażka z Hiszpanią i wygrana z Belgami.

Tymczasem niepokonani w ostatnich pięciu spotkaniach są Helweci. Reprezentacja Szwajcarii w ostatnim czasie zanotowała trzy zwycięstwa i dwa remisy. Godne uwagi jest to, że Szwajcarzy nie potrafią wygrać z Włochami, licząc wszystkie rozgrywki, od 1993 roku. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 5 września. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Mecz Włochy – Szwajcaria, transmisja TV

Spotkanie Włochy – Szwajcaria będzie dostępne w telewizji. Mecz na żywo będzie do zobaczenia na antenie Polsat Sport Premium 3 PPV. Pierwszy gwizdek w starciu zabrzmi o godzinie 20:45. Tymczasem 10 minut wcześniej zacznie się relacja z tego spotkania.

Włochy – Szwajcaria, transmisja online

Nie tylko w telewizji będzie dostępna transmisja z potyczki na Stadio Olimpico. Spotkanie Włochy – Szwajcaria będą mogli zobaczyć także użytkownicy internetu. Transmisja z jednego z hitów eliminacji do mistrzostw świata będzie dostępna poprzez platformę Polsat Box Go, która jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS, a także standardowo z poziomu przeglądarki internetowej.

Włochy – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem potyczki na stadionie w Rzymie są gospodarze. Według forBET zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Squadra Azzurra wynosi 1,65. Tymczasem ewentualny triumf Helwetów według Fortuna zakłady bukmacherskie został ukształtowany na poziomie 6,10.

Włochy Szwajcaria 1.65 3.95 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11. listopada 2021 21:09 .

Gdzie obejrzeć mecz Włochy – Szwajcaria? Spotkanie Włochy – Szwajcaria, które rozegrane zostanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata, będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 3 PPV. Kiedy odbędzie się mecz Włochy – Szwajcaria? Spotkanie pomiędzy Włochami a Szwajcarią rozegrane zostanie 12 listopada (piątek) o godzinie 20:45.

