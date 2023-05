PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Termalica Nieciecza, gdzie obejrzeć?

W hicie 31. kolejki Fortuna 1 Ligi Wisła Kraków zmierzy się przed własną publicznością z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Będzie to pojedynek dwóch drużyn, których celem jest wywalczenie awansu do Ekstraklasy, najlepiej w bezpośredni sposób zajmując jedno z dwóch pierwszych miejsc w ligowej tabeli. Aktualnie w nieco lepszej sytuacji jest zespół z Niecieczy, który zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli. Wisła plasuje się na czwartej lokacie, ale ma tylko dwa punkty straty do drugiego Ruchu Chorzów.

Piątkowe spotkanie ma niewątpliwie kluczowe znaczenie dla losów rywalizacji o awans do Ekstraklasy. Pokonany w tym meczu prawdopodobnie przekreśli swoje szanse na bezpośredni awans. Emocji w Krakowie nie powinno jednak zabraknąć. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Termalica.

Wisła – Termalica Nieciecza, transmisja na żywo w TV

Mecz Wisła Kraków – Termalica Nieciecza odbędzie się w piątek (12 maja) o godzinie 20:30. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport.

Wisła – Termalica Nieciecza, transmisja online

Transmisje z meczów Fortuna 1 Ligi dostępne są również za pośrednictwem internetu. Mecz Wisła – Termalica Nieciecza możemy obejrzeć w usłudze Polsat Box Go po uprzednim wykupieniu dostępu.

Wisła – Termalica Nieciecza, kto wygra?

Obie drużyny wybiegną na boisko z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli. W pojedynku tym trudno wskazać jednak faworyta. A jak Twoim zdaniem zakończy się pojedynek?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły 100% remisem 0% wygraną Termaliki 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Termaliki

Wisła – Termalica, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na zdobycie trzech punktów w piątkowym meczu ma Wisła. Kursy na jej wygraną oscylują w okolicy 2.00.

Wisła Kraków Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.05 3.60 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 12:04 .

