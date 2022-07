PressFocus Na zdjęciu: Piotr Starzyński

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Sandecja? Prowadzona przez Jerzego Brzęczka Wisła Kraków rozpoczyna w sobotę życie w nowej pierwszoligowej rzeczywistości. Zobacz jak obejrzeć za darmo pierwszy mecz Białej Gwiazdy na zapleczu Ekstraklasy.

Wisła – Sandecja, gdzie obejrzeć

Wisła Kraków w ostatnich latach zmagała się z licznymi problemami, ale nikt nie spodziewał się, że z końcem ostatniego sezonu będzie musiała pożegnać się z Ekstraklasą. Biała Gwiazda zajęła przedostatnie miejsce w ligowej tabeli i w sezonie 2022/23 zagra w pierwszej lidze. Jej pierwszym rywalem będzie Sandecja Nowy Sącz.

Kadra Biała Gwiazdy przeszła podczas letniej przerwie rewolucję. Drużyna do nowego sezonu przystąpi w zupełnie innym składzie i na razie trudno oceniać jej szanse w walce o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Najbliższe tygodnie powinny dać odpowiedź na pytanie, na co stać drużynę Jerzego Brzęczka w obecnym kształcie.

W sobotę Wisła wybiegnie na murawę w roli faworyta, dysponując atutem własnego boiska. Sprawdź typy na mecz Wisła – Sandecja.

Wisła – Sandecja, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie można obejrzeć “na żywo” w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Mecz będzie transmitowany również za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której dostęp można teraz uzyskać za darmo. Poniżej informujemy o szczegółach.

Wisła – Sandecja: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu Wisła – Sandecja będziemy mogli obejrzeć zupełnie za darmo korzystając z usług Polsat Box Go. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza, który oferuje darmowy 30-dniowy dostęp do tej usługi. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – Sandecja, transmisja online

Internetowa transmisja z sobotniego meczu w Krakowie będzie dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy informacje, które pozwalają na uzyskanie dostępu do niej 30 dni za darmo.

Wisła – Sandecja, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w tym meczu jest Wisła Kraków. Kursy na jej wygraną nie przekraczają obecnie 1.73. Z kolei zwycięstwo Sandecji jest wyceniane nawet na 5.30.

Wisła Kraków Sandecja Nowy Sącz 1.73 3.80 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lipca 2022 06:37 .

