PressFocus Na zdjęciu: Ivan Jelić Balta

Wisła Kraków – Sandecja: typy i kursy na mecz 1. Ligi. Biała Gwiazda po sensacyjnym pożegnaniu się z Ekstraklasą, w sobotę rozpocznie walkę o powrót do piłkarskiej elity. Nie będzie jej o to jednak łatwo. Jej pierwszym rywalem będzie Sandecja Nowy Sącz.

1. liga Wisła Kraków Sandecja Nowy Sącz 1.73 3.80 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2022 23:14 .

Wisła Kraków – Sandecja, typy i przewidywania

Bukmacherzy stawiają w tym meczu na Wisłę, ale siła krakowskiego zespołu jest dużą niewiadomą. Latem doszło do wielkich zmian w kadrze drużyny Jerzego Brzęczka i dopiero pierwsze kolejki dadzą odpowiedź na pytanie na co ją stać. W sobotę dużym atutem Białej Gwiazdy będzie własne boisko oraz kilkanaście tysięcy kibiców, którzy zasiądą na trybunach. Stawiamy w tym meczu na Wisłę z podpórką w postaci remisu i dorzucamy zakład na przynajmniej dwa gole w meczu. Nasz typ: podwójna szansa: 1X + powyżej 1,5 bramki

Superbet 1.52 podwójna szansa: 1X i powyżej 1,5 bramki Odwiedź Superbet

Wisła Kraków – Sandecja, sytuacja kadrowa

W Wiśle Kraków po spadku z Ekstraklasy doszło do rewolucji kadrowej i do pierwszego meczu nowego sezonu drużyna przystąpi w zupełnie innym zestawieniu. Po zakończeniu ostatniego sezonu z klubem pożegnało się aż 14 zawodników. W ich miejsce sprowadzono nowych piłkarzy, do drużyny wróciło również kilku zawodników, którzy ostatnio przebywali na wypożyczeniach. Nie wszyscy piłkarze będą jednak do dyspozycji sztabu szkoleniowego Białej Gwiazdy na spotkanie z Sandecją. Ze względów zdrowotnych na murawie nie zobaczymy Jakuba Błaszczykowskiego, Zdenka Ondraska i Alana Urygi. W kadrze meczowej prawdopodobnie zabraknie również miejsca dla Vullneta Bashy, który z powodu uczestnictwa w kursie trenerskim, w ostatnim tygodniu nie trenował z zespołem.

Wisła Kraków – Sandecja, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w trakcie przygotowań rozegrała pięć kontrolnych spotkań. W pierwszych czterech zespół Jerzego Brzęczka okazywał się skuteczniejszy od rywali i schodził z boiska jako wygrany. Wiślacy pokonali kolejno Garbarnię Kraków (3:1), Stal Mielec (2:0), GKS Jastrzębie (3:0) i Hapoel Beer-Szea (1:0). W piątym meczu będącym ostatnim sprawdzianem przed ligą Biała Gwiazda musiała jednak uznać wyższość Podbeskidzia Bielsko Biała (2:3).

Sandecja, która ostatni sezon zakończyła na siódmym miejscu w tabeli, nie doznała ani jednej porażki w przedsezonowych sparingach. Drużyna prowadzona przez Dariusz Dudka odniosła dwa zwycięstwa (4:2 z Motorem Lublin i 3:1 z Widzewem Łódź) oraz zanotowała dwa remisy (1:1 z Piastem Gliwice i 0:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza).

Wisła Kraków – Sandecja, historia

Obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą w przeszłości. Do oficjalnych pojedynków doszło w trakcie sezonu 2017/18, kiedy Sandecja występowała w Ekstraklasie. Pierwsze spotkanie w Krakowie zakończyło się pewną wygraną 3:0 gospodarzy, natomiast w drugim meczu, który odbył się w Niecieczy nie padła ani jedna bramka.

Wisła Kraków – Sandecja, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego meczu jest Wisła Kraków, która będzie dysponowała atutem własnego boiska. Najwyższy kurs na jej zwycięstwo można aktualnie znaleźć w ofercie Superbetu. Rejestrując konto i wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL można odebrać darmowy zakład o wartości 34 zł.

Wisła Kraków – Sandecja, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak – Starzyński, Plewka, Jelić Balta, Duda, Młyński – Żyro

Sandecja: Tokarz – Nekić, Piter-Bućko, Słaby – Kosakiewicz, Walski, Chmiel, Merebaszwili, Sovsić, Gach – Wróbel

Wisła Kraków – Sandecja, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 1. kolejki Fortuna 1. Ligi, które rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport, a także za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.