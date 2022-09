PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Młyński

Wisła Kraków – Ruch: transmisja TV i online. W piątkowy wieczór czeka nas hit pierwszej ligi. Na przeciwko siebie staną jedne z najbardziej utytułowanych polskich klubów. Sprawdź jak obejrzeć mecz Wisła – Ruch za darmo.

Wisła Kraków – Ruch, gdzie obejrzeć

W ostatnich tygodniach obie drużyny spisywały się ze zmiennym skutkiem. Ruch Chorzów dzięki serii trzech wygranych awansował na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Tę lokatę jeszcze kilka tygodni temu zajmowała Wisła Kraków, ale obecnie drużyna Jerzego Brzęczka jest w wyraźnym dołku. Zespół Białej Gwiazdy przegrał cztery z pięciu ostatnich ligowych meczów i wylądowała na szóstym miejscu.

W piątkowy wieczór obie drużyny wybiegną na murawę z zamiarem zgarnięcia pełnej puli. Wisła po bardzo słabych występach nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie, tym bardziej że gra przed własną publicznością. Z kolei Ruch będzie chciał wykorzystać słabości przeciwnika i zapisać na swoje konto kolejne zwycięstwo, które pozwoliłoby mu umocnić się na prowadzeniu w tabeli.

Według bukmacherów piątkowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Kto zgarnie komplet punktów. Sprawdź typy na mecz Wisła – Ruch.

Wisła Kraków – Ruch, transmisja na żywo w TV

Transmisji z piątkowego hitu w Krakowie nie może oczywiście zabraknąć w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, obejrzymy na kanale Polsat Sport News. Mecz będzie również do obejrzenia za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej na miesiąc można uzyskać zupełnie za darmo. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Wisła Kraków – Ruch: transmisja na żywo za darmo

Wisła Kraków – Ruch, transmisja online

Wisła Kraków – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w tym meczu dają gospodarzom. Może to dziwić, jeżeli na tapet weźmiemy ostatnie wyniki obu drużyn.

Wisła Kraków Ruch Chorzów 2.10 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2022 08:43 .

