Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice to jeden z dwóch piątkowych meczów w ramach dziewiątej kolejki Fortuna 1 Ligi. W roli zdecydowanego faworyta do tej batalii podejdą zawodnicy Białej Gwiazdy. Drużyna Tomasza Tułacza nie sprzeda jednak tanio skóry. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w TV i online.

1. liga Wisła Kraków Puszcza Niepołomice 1.66 3.90 6.00

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, gdzie oglądać

Wisła Kraków jest po rozegraniu ośmiu spotkań ligowych liderem rozgrywek. Niemniej wyprzedza tylko o dwa oczką szóstą Puszczę Niepołomice.

Biała Gwiazda ma zamiar wrócić na zwycięski szlak na swoim stadionie po porażce z Chrobrym Głogów. Była to zresztą druga z rzędu wyjazdowa wpadka wiślaków, bo wcześniej byli zmuszeni uznać wyższość GKS-u Tychy (1:3).

Team Tomasza Tułacza ma natomiast za sobą remis z Zagłębiem Sosnowiec (0:0). Jednocześnie Puszcza jest od trzech starć bez porażki, ale zaliczyła w nich dwa bezbramkowe podziały punktów i jedną wygraną nad Podbeskidziem (1:0).

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, transmisja na żywo w TV

W tym sezonie podobnie, jak w poprzednim prawa do transmitowania meczów Fortuna 1 Ligi posiada Grupa Polsat. Tym samym starcie na stadionie im. Henryka Reymana pokaże Polsat Sport. Mecz zacznie się o 20:30.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, transmisja za darmo

Wisła i Puszcza miały okazję grać z sobą w tym roku. W marcu obie drużyny rozegrały sparing. Lepsze wspomnienia z niego mają krakowianie, wygrywając 5:0. Tymczasem ligowe spotkanie na zapleczu PKO Ekstraklasy z udziałem krakowian i niepołomiczan będzie można obejrzeć za darmo dzięki promocji Fuksiarz. Oczywiście po spełnieniu odpowiednich.

Bukmacher przygotował promocję, dzieki której pakiet sportowy Polsat Box Go będzie dostępny na 30 za darmo. Co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać? Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy transmisję z meczu Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice będzie także dostępna na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać dzięki dedykowanej stronie internetowej, a także aplikacjom mobilnym dostępnym na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o 20:30.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że faworytem spotkania są gospodarze. Kursy legalnych polskich bukmacherów na wygrana Białej Gwiazdy zostały ustalone w granicach 1,62-1,66.

