Wisła Płock – ŁKS Łódź: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (13.04.2025)

Wisła Płock – ŁKS Łódź, gdzie oglądać?

Wisła Płock wciąż walczy o miejsce w pierwszej dwójce i bezpośredni awans do Ekstraklasy. Jest już niemal pewna udziału w barażach, ale to dla niej wciąż za mało. W niedzielę Nafciarze podejmą przed własną publicznością ŁKS Łódź, czyli jedną z największych negatywnych niespodzianek tego sezonu. Łodzianie byli typowani na czołowe lokaty, a tymczasem zapewne nie zagrają nawet w barażach.

Wisła Płock – ŁKS Łódź, transmisja TV

Mecz Wisła Płock – ŁKS Łódź rozpocznie się o godzinie 12:00. Nie przewidziano jego transmisji w tradycyjnej telewizji.

Wisła Płock – ŁKS Łódź, transmisja online

Transmisja online z tego spotkania będzie dostępna w usłudze Betclic TV.

Dodatkowo, transmisja będzie dostępna za darmo na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Wisła Płock – ŁKS Łódź, kto wygra?

Wisła Płock – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Wisły Płock – 2.20, zwycięstwo ŁKS Łódź – 3.00, remis – 3.30. Oznacza to, że Nafciarze podejdą do niego w roli faworyta.

Wisła Płock ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2025 04:37 .