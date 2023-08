fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Saganowski

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica, gdzie oglądać

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica, gdzie oglądać

Wisła Płock na starcie nowego sezonu Fortuna 1 Ligi wygląda słabo. Nafciarze w czterech spotkaniach zaliczyli trzy remisy i porażkę. Kibice Nafciarzy oczekują natomiast od drużyny walki o czołowe lokaty w tabeli.

Bruk-Bet Termalica to natomiast kolejna mizerna ekipa na zapleczu PKO Ekstraklasy. Mimo że drużyna na polskie warunki wygląda całkiem nieźle, to jednak nie ma to przełożenia na wyniki. Tym samym w czterech kolejkach zawodnicy Słoni wywalczyli tylko cztery oczka.

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie na arenie w Płocku nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć tylko w internecie.

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica, transmisja online

Dostęp do transmisji ze starcia Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica umożliwia usługa Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 15:00.

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Wisły oscyluje w granicach 2.20-2.23. Z kolei wariant na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki kształtuje się na poziomie 3.15-3.25.

