Wisła Kraków – Jagiellonia: transmisja w TV i stream online. W jednym z sobotnich spotkań 32. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch bezpośrednich rywali w walce o pozostanie w lidze. Sprawdź na jakich kanałach będzie dostępna transmisja i jak uzyskać dostęp do internetowej transmisji zupełnie za darmo.

Wisła Kraków – Jagiellonia, gdzie obejrzeć

Sobotnie spotkanie na stadionie przy ulicy Reymonta zapowiada się niezwykle ciekawie. Gospodarze, którzy nieustannie znajdują się w strefie spadkowej, nie mogą sobie pozwolić nawet na remis. Z kolei goście zdają sobie sprawę, że porażka w Krakowie również postawi ich w bardzo trudnej sytuacji przed ostatnimi dwoma kolejkami.

Obie drużyny w tym roku mają ogromne problemy z odnoszeniem zwycięstw i trudno wskazać faworyta przed tym pojedynkiem. Wisła będzie miała jednak po swojej stronie atut własnego boiska, na którym regularnie wygrywa z Jagiellonią.

Wisła w sobotę będzie chciała również wziąć rewanż na Jagiellonii za pierwsze spotkanie w Białymstoku, które zakończyło się wygraną 3:1 gospodarzy. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Jagiellonia.

Wisła Kraków – Jagiellonia, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz 32. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków i Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisję z meczu będziemy mogli śledzić na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Pojedynek obu drużyn skomentują Piotr Laboga i Grzegorz Mielcarski.

Wisła Kraków – Jagiellonia: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli chciałbyś obejrzeć mecz przez internet to mamy bardzo dobrą wiadomość. Korzystając z przygotowanej przez eWinner promocji można uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni do usługi Canal+ online, w której znajdziemy również transmisje z meczów Ekstraklasy. Oto co trzeba zrobić, aby otrzymać darmowy voucher.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Wisła Kraków – Jagiellonia, transmisja online

Transmisje ze wszystkich spotkań Ekstraklasy są dostępne także za pośrednictwem internetu. Oglądanie ich w taki sposób pozwala usługa Canal+ online, do której teraz dostęp na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo. Powyżej przedstawiamy warunki.

Wisła Kraków – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Atut własnego boiska sprawia, że to Wisła Kraków jest uważana przez bukmacherów za faworyta sobotniego spotkania. Najwyższy kurs na wygraną gospodarzy znajdziemy w ofercie Superbet – 2.00, natomiast na zwycięstwo gości z Białegostoku w STS – 4.00.

Wisła Kraków Jagiellonia Białystok 2.00 3.65 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:34 .

