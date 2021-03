Z meczu Wisła – Górnik: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie 5 marca (piątek) o godzinie 20:30. Spotkanie na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie odbędzie się w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Wisła – Górnik: maszyna Hyballi czeka na kolejnego rywala

W piątek rozegrane zostanie tylko jedno spotkanie 20. kolejki PKO Ekstraklasy, ale zapowiada się niezwykle ciekawie. Wisła Kraków na własnym stadionie podejmować będzie Górnika Zabrze. Gospodarze prowadzeni przez Petera Hyballę będą chcieli kontynuować dobrą passę, bowiem od czterech kolejek są niepokonani, a w tym czasie odnieśli trzy zwycięstwa. Niemiecki szkoleniowiec bez wątpienia odcisnął już swoje piętno na grze Białej Gwiazdy, która od początku tego roku prezentuje się bardzo solidnie i przy odrobinie jej dorobek mógł być jeszcze lepszy.

Także dobrze nie prezentuje się natomiast Górnik Zabrze, który w tym roku wygrał tylko jeden z pięciu ligowych spotkań. Podopieczni Marcina Brosza trzykrotnie schodzili natomiast z boiska pokonani, przegrywając między innymi dwa ostatnie pojedynki z Lechią Gdańsk (0:2) i Legią Warszawa (1:2). Teraz czeka ich kolejna bardzo trudna przeprawa.

Wisła w meczu z Górnikiem prawdopodobnie wróci do gry czwórką obrońców, a będzie to możliwe dzięki powrotowi do gry po pauzie za kartki Łukasza Burligi. Trener Peter Hyballa nie będzie mógł natomiast skorzystać z usług aż ośmiu kontuzjowanych zawodników. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Górnik, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Wisła – Górnik: transmisja na żywo w TV

Piątkowy pojedynek w Płocku będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy: Wisła – Górnik transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:30, a skomentują go Bartosz Gleń i Grzegorz Mielcarski.

Wisła – Górnik: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Krakowie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Wisła Płock – Wisła Kraków online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

Wisła – Górnik: kursy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse na zdobycie kompletu punktów dają gospodarzom.



