SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – GKS Tychy, gdzie oglądać?

Na zakończenie 15. kolejki Betclic 1. Ligi Wisła Kraków zmierzy się na własnym stadionie z GKS-em Tychy. Podopieczni Mariusza Jopa są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, mimo kilku osłabień. Jeżeli Biała Gwiazda zagra równie dobrze jak w zdecydowanej większości meczów pod wodzą Jopa to nie powinna mieć problemów ze zdobyciem trzech punktów.

GKS w tym sezonie ze zwycięstwa cieszył się tylko raz i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w poniedziałkowy wieczór w Krakowie. Dla gospodarzy będzie to również okazja do odrobienia kolejnych strat do ligowej czołówki. Sprawdź typy na mecz Wisła Kraków – GKS Tychy.

Wisła Kraków – GKS Tychy, transmisja w TV

Mecz Wisła Kraków – GKS Tychy odbędzie się w poniedziałek (4 listopada) o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale TVP Sport.

Wisłą Kraków – GKS Tychy, transmisja online

Poniedziałkowe spotkanie w Krakowie będzie można obejrzeć także za darmo drogą internetową. Transmisja dostępna będzie między innymi w usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwo, bowiem wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Spotkanie Wisły z GKS-em Tychy można obejrzeć także na internetowej stronie sport.tvp.pl/

Kod promocyjny do Betclic GOALPL upoważnia również do gry bez podatku oraz odebrania zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Wisła Kraków – GKS Tychy, kto wygra?

Wisła Kraków – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Wisła jest zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.30.

Wisła Kraków GKS Tychy 1.27 5.40 8.80 Kursy mogą ulec zmianie.