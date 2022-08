PressFocus Na zdjęciu: Igor Łasicki

Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków – GKS Katowice? O utrzymanie miana niepokonanej oraz umocnienie się w czołówce tabeli powalczy we wtorek Biała Gwiazda, która przed własną publicznością zmierzy się z GKS-em Katowice w ramach 5. kolejki 1 Ligi. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Wisła – GKS za darmo.

Wisła Kraków – GKS Katowice, gdzie obejrzeć

Wisła Kraków bardzo udanie rozpoczęła sezon na pierwszoligowych boiskach. Po czterech rozegranych spotkaniach zajmuje z 10 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli. Na uwagę zasługuje również zachowanie przez nią czystego konta we wszystkich dotychczasowych meczach.

We wtorkowy wieczór wiślaków czeka jednak niełatwe zadanie, bowiem na Reymonta przyjedzie szósty w tabeli GKS Katowice, który ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. Dla drużyny Jerzego Brzęczka będzie to zdecydowanie trudniejsze spotkanie niż ostatnie przeciwko zamykającej ligową tabelę Odrze Opole.

Wisła, która będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska i doping kibiców, przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – GKS.

Wisła – GKS, transmisja na żywo w TV

Mecz 5. kolejki 1 Ligi rozegrany zostanie we wtorek (9 sierpnia) o godzinie 20:30. Pojedynek Wisły Kraków z GKS-em Katowice w telewizji obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport. Transmisja z meczu będzie dostępna również w usłudze Polsat Box Go. Poniżej znajdziecie informacje jak uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo na 30 dni.

Wisła – GKS: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie będziesz miał możliwości obejrzenia spotkania w telewizji, możesz skorzystać z usługi Polsat Box Go, za pośrednictwem której obejrzysz mecz online. Teraz masz możliwość odebrania darmowego dostępu do pakietu sportowego na 30 dni. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – Odra, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, spotkanie będziemy mogli obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna poprzez usługę Polsat Box Go. Wyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na uzyskanie do niej dostępu zupełnie za darmo na 30 dni.

Wisła – GKS, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów oferowane na to spotkanie jasno wskazują, że faworytem według nich jest Wisła Kraków. Zwycięstwo gości będzie sporą niespodzianką.

1. liga Wisła Kraków GKS Katowice 1.76 3.75 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2022 08:47 .

