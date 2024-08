Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła – Cercle: gdzie oglądać?

Po emocjonującym rewanżu ze Spartakiem Trnawa kibice w Krakowie mają apetyt na kolejną niespodziankę. Wisła Kraków jest o minimum 180 minut od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Żeby zagrać na jesień w europejskich pucharach, podopieczni Kazimierza Moskala muszą poradzić sobie z wyżej notowanym zespołem z Belgii – Cercle Brugge. Faworytem dwumeczu oczywiście będą rywale Białej Gwiazdy, lecz nie warto przedwcześnie skreślać polskiego zespołu. Sprawdź typy na mecz Wisła – Cercle.

Wisła – Cercle: transmisja w TV

Mecz na stadionie przy ul. Reymonta pomiędzy Wisłą Kraków a Cercle Brugge dostępny będzie w tradycyjnej telewizji. Za transmisję spotkania w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie odpowiadać Polsat Sport. Na kanałach Polsat Sport 6 oraz Polsat Sport Premium 2 będzie można śledzić rywalizację obu drużyn. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:30.

Wisła – Cercle: transmisja online

Spotkanie w Krakowie będzie można oglądać nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Transmisja czwartkowej rywalizacji będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić specjalny abonament.

Wisła – Cercle: kto wygra?

Kto wygra mecz? Wisła Kraków 56% Remis 11% Cercle Brugge 33% 9 + Głosy Oddaj swój głos: Wisła Kraków

Remis

Cercle Brugge

Wisła – Cercle: kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem meczu Wisła – Cercle będzie drużyna z Belgii. Bukmacherzy oferują na ich zwycięstwo kurs ok. 1.72, zaś wygraną klubu z Krakowa można zagrać z kursem ok. 4.40. Remis w tym spotkaniu oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.25.

Wisła Kraków Cercle Bruges 4.80 4.30 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2024 09:47 .

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Cercle Brugge? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanałach Polsat Sport 6, TV6 oraz Polsat Sport Premium 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Kraków – Cercle Brugge Mecz zostanie rozegrany w czwartek (22 sierpnia) o godzinie 20:30.

