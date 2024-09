Widzew Łódź – Piast Gliwice: transmisja TV i stream online (21.09.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew Łódź – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

To jeden z ciekawiej zapowiadających się meczy tej kolejki PKO Ekstraklasy. Na stadion Widzewa Łódź przyjedzie Piast Gliwice, który w tym sezonie pomimo problemów radzi sobie całkiem dobrze, zaś gospodarze także potrafią wygrywać, a do tego prezentować ciekawy, progresywny futbol. Tak więc spodziewać można się bardzo emocjonującego starcia.

Widzew Łódź – Piast Gliwice: transmisja TV

Mecz Widzewa Łódź z Piastem Gliwice będzie transmitowany Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K. Komentować to starcie będą Michał Mitrut i Michał Żyro.

Widzew Łódź – Piast Gliwice: stream online

Poza tradycyjną formą transmisji w telewizji będzie możliwość obejrzenia tego starcia za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Do uzyskania dostępu wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań PKO Ekstraklasy w pakiecie są również mecze Ligi Mistrzów UEFA.

Widzew Łódź – Piast Gliwice: kto wygra?

Widzew Łódź – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Piast Gliwice? Spotkanie będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport3, Canal+ Sport 4K oraz w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Widzew Łódź – Piast Gliwice? Mecz odbędzie się w sobotę 21 września o godzinie 17:30.

