West Ham – Arsenal: Fabiański zatrzyma Kanonierów?

West Ham United to zdecydowanie największe pozytywne zaskoczenie obecnego sezonu. Młoty z Łukaszem Fabiańskim w bramce niespodziewanie włączyły się do walki o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Aktualnie zespół prowadzony przez Davida Moyesa zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci tylko trzy punkty do czwartej Chelsea.

Z kolei Arsenal prawdopodobnie będzie musiał pogodzić się z brakiem występów w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Obecnie Kanonierzy tracą aż siedem punktów do West Hamu, choć w ostatnich meczach całkiem dobrze punktowali. Drużyna prowadzona przez Mikela Artetę zdobyła siedem punktów, pokonując w tym czasie Leicester City i Tottenham Hotspur.

Za Arsenalem na pewno przemawia bilans ostatnich pojedynków z West Hamem. Kanonierzy wygrali bowiem 7 z 9 ostatnich meczów z Młotami, w tym pierwszy pojedynek w tym sezonie na własnym stadionie (2:1).

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie obejrzeliśmy aż sześć bramek. Jak będzie w niedzielę? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz West Ham – Arsenal, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

West Ham – Arsenal: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Stadionie Olimpijskim w Londynie, podobnie jak pozostałe spotkania tej serii spotkań, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 29. kolejki Premier League: West Ham – Arsenal transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 16:00, a skomentują go Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

West Ham – Arsenal: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie Olimpijskim, będzie również dostępna w internecie. Mecz West Ham – Arseenal online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

