ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Werder – Borussia: gdzie oglądać?

W pierwszym meczu nowego sezonu Werder Brema zremisował z Augsburgiem (2:2), co dało im tylko jeden punkt na inaugurację rozgrywek. Z kolei Borussia Dortmund w hicie 1. kolejki nie miała problemów, aby dopisać do swojego dorobku komplet punktów, wygrywając z Eintrachtem Frankfurt (2:0). Dublet w tym meczu ustrzelił 20-letni Jamie Bynoe-Gittens. Sprawdź typy na mecz Werder Brema – Borussia Dortmund.

Werder – Borussia: transmisja w TV

Sobotnie starcie w Bremie nie będzie transmitowane w telewizji.

Werder – Borussia: transmisja online

Mecze Bundesligi w Polsce dostępne są tylko i wyłącznie online. Spotkanie Werder Brema – Borussia Dortmund będzie transmitowane za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji o godzinie 15:30.

Werder – Borussia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Werder Brema 0% Remis 0% Borussia Dortmund 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Werder Brema

Remis

Borussia Dortmund

Werder – Borussia: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji z Werderem Brema. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Nuriego Sahina wynosi ok. 2.00, zaś wygraną gospodarzy możemy postawić z kursem ok. 3.85. Remis został oszacowany ze współczynnikiem ok. 4.00.

Werder Brema Borussia Dortmund 3.90 4.10 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 06:50 .

Gdzie oglądać mecz Werder Brema – Borussia Dortmund? Spotkanie będzie można oglądać w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Werder Brema – Borussia Dortmund? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.