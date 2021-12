PressFocus Na zdjęciu: Yaw Yeboah

Warta Poznań – Wisła Kraków: transmisja w TV oraz stream online. Zwieńczeniem 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie pojedynek dwóch zespołów z dolnych stref tabeli. Mecz będzie można obejrzeć w polskiej telewizji i za pośrednictwem internetu.



Warta Poznań PKO Ekstraklasa

06/12/2021 18:00 Stadion Dyskobolii (Grodzisk Wielkopolski)

Wisła Kraków

Warta Poznań – Wisła Kraków, gdzie oglądać

Żadna z drużyn nie może uznać pierwszej połowy sezonu za udanej. Warta Poznań, po udanej poprzedniej kampanii, teraz okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Co prawda do pierwszego bezpiecznego miejsca brakuje jej zaledwie punktu, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Legia Warszawa – również zamieszana w walkę o utrzymanie – rozegrała dwa spotkania mniej. Poznaniacy na szesnaście ligowych pojedynków wygrali zaledwie dwa razy, w tym miesiąc temu wywieźli zaskakujące zwycięstwo ze stadionu Piasta Gliwice. Do starcia z Białą Gwiazdą podejdą jednak po dwóch porażkach z rzędu. Z Pucharem Polski pożegnali się już dawno po zawstydzającej wpadce w pojedynku z trzecioligową Olimpią Grudziądz.

Wisła Kraków w Ekstraklasie również radzi sobie bardzo słabo. Przegrała dwa ostatnie spotkania, przeciwko Radomiakowi Radom i Jagiellonii Białystok. Odkuli się nieco w rozgrywkach pucharowych. Po intensywnym, ciekawym widowisku Biała Gwiazda pokonała jedną z najlepszych ekip 1. Ligi, Widzew Łódź. Być może to zwycięstwo natchnie podopiecznych trenera Guli, bo choć w tym momencie zdają się mieć bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, ta może szybko stopnieć.

Warta Poznań – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Starcie, które rozpocznie się w poniedziałek (6 grudnia) o godzinie 18:00, obejrzeć będzie można w polskiej telewizji. Mecz dostępny będzie na dwóch kanałach: Canal + Sport, a także Canal + Sport 3.

Warta Poznań – Wisła Kraków, transmisja online

Jeżeli preferujesz obejrzenie nadchodzącego pojedynku nie w klasycznej telewizji, a internecie, również jest taka możliwość. Spotkanie dostępne będzie na stronie Canalplus.com po wykupieniu abonamentu.

Warta Poznań – Wisła Kraków, typy bukmacherskie

Kiepska forma ligowa obu zespołów, jak i nieprzewidywalność polskiej Ekstraklasy sprawia, że bukmacherzy nie są w stanie wytypować zdecydowanego faworyta poniedziałkowego pojedynku. Delikatnie większe szanse na zwycięstwo dają oni gospodarzom.

Warta Poznań Wisła Kraków 2.70 3.30 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6. grudnia 2021 09:43 .

