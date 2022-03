PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Warta Poznań – Górnik Zabrze: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę, w ramach 25. kolejki Ekstraklasy niepokonany od trzech spotkań Górnik zmierzy się na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Wartą. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Górnik Zabrze 2.95 3.12 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 11:01 .

Warta Poznań – Górnik Zabrze, gdzie oglądać

Gracze Górnika Zabrze mają prawo być umiarkowanie zadowoleni ze swoich ostatnich występów. Trzy kolejne mecze bez porażki, w tym to ostatnie spotkanie, wygrane wysoko z Cracovią (3:0). Kibiców z Zabrza cieszyć może zwłaszcza niezła forma Lukasa Podolskiego, który w starciu z Pasami zanotował gola i asystę.

Warta Poznań, zaś, wciąż nie jest pewna swojego ligowego bytu. Punkt zdobyty w dwóch ostatnich meczach nie napawa optymizmem. Jak również to, że od ostatniej Termaliki dzielą poznaniaków zaledwie dwa oczka. Jeżeli gospodarze sobotniego meczu nie chcą ryzykować znalezieniem się w strefie spadkowej, muszą powalczyć o punkty z Górnikiem.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, transmisja na żywo w TV

Pojedynek na Stadionie Dyskobolii obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań polskiej Ekstraklasy – zawiera ona bowiem Canal+ Sport 3. Dotyczy to również sobotniego pojedynku w Poznaniu. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, transmisja online

Mecz pomiędzy Wartą a Górnikiem obejrzysz również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament.

Warta Poznań – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia, choć delikatnie większe szanse na zwycięstwo dają gościom.

