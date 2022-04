PressFocus Na zdjęciu: Sergiu Hanca

Warta Poznań – Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę, w starciu dwóch ekip środka tabeli Warta podejmie Cracovię. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Warta Poznań – Cracovia, gdzie oglądać

W niedzielne południe w stolicy Wielkopolski dojdzie do pojedynku dwóch ekip środka tabeli. Warta Poznań podejmie u siebie Cracovię.

Dla gospodarzy ten mecz jest zdecydowanie ważniejszy. Chcą bowiem jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Na ten moment mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Pasów ten problem nie dotyczy. Krakowianie nie muszą drżeć przed degradacją, nie mają też sensu marzenia o europejskich pucharach.

Sprawdź nasze typy na mecz Warta Poznań – Cracovia.

Warta Poznań – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Mecz 28. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport, a także na Canal+ Sport 3.

Warta Poznań – Cracovia, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również niedzielnego meczu w Poznaniu. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Warta Poznań – Cracovia, transmisja online

Niedzielne starcie dostępne będzie również w internecie. Musisz jedynie wykupić odpowiedni, sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Warta Poznań – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zapowiadają wyrównane starcie. Delikatną przewagę, ze względu na własne boisko, mieć będzie jednak Warta.

Warta Poznań Cracovia 2.50 3.12 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2022 09:08 .

