Warta Poznań – Pogoń Szczecin: transmisja meczu w TV i online. Ekipa Dawida Szulczka ma za sobą zwycięstwo w trzeciej kolejce PKO Ekstraklasy. Podobnie jak trzecia ekipa poprzedniej kampanii rozgrywek. Spotkanie zapowiada się zatem interesująco. Zapoznaj się, gdzie znaleźć transmisję z meczu w telewizji i online.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, gdzie obejrzeć

Warta Poznań z Pogonią Szczecin w ostatnich dwóch meczach ligowych dzieliły się punktami. W każdym ze spotkań miał miejsce rezultat 1:1.

Zieloni do niedzielnej potyczki przystąpią po wygranym starciu z Miedzią Legnica (2:1). Tymczasem ekipa Jensa Gustafssona ma za sobą wiktorię nad Jagiellonią Białystok (1:0).

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja Warta – Pogoń oczywiście będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Starcie zacznie się w niedzielę (7 sierpnia) o godzinie 15:00.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja online

Mamy dobre wieści dla kibiców Warty Poznań i Pogoni Szczecin, bo to starcie będzie można śledzić online nie tylko na Smart TV, ale tez na urządzeniach mobilnych. Taką możliwość daje usługa CANAL+ online. Ponadto aktualnie jest atrakcyjna promocja na dostęp do kanałów premium. Rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony jest szansa zaoszczędzić aż 90 zł. Za 6-miesięczny dostęp do usługi, możesz w tym wypadku zapłacić tylko 180 zł, zamiast 270 zł, korzystając ze standardowej oferty.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem niedzielnej potyczki jest zespół ze Szczecina. Kursy na wygraną Portowców oscylują w granicach 2,00.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Pogoń Szczecin 4.20 3.55 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2022 09:16 .

