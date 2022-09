PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz Walia – Polska? Stawką niedzielnego spotkania w Cardiff będzie utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Bliżej tego jest reprezentacja Polski, której wystarczy remis. Zobacz gdzie oglądać mecz Walia – Polska w TV i online.

Walia – Polska, gdzie obejrzeć

Reprezentacja Polski do niedzielnego spotkania z Walią przystąpi w trudnym dla siebie momencie. W czwartek zaliczyła bowiem rozczarowujący występ przeciwko Holandii. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończyło się porażką 0:2 Biało-czerwonych, którzy w tym meczu zaprezentowali się z bardzo słabej strony.

W niedzielę drużyna Czesława Michniewicza nie może sobie pozwolić na porażkę, bowiem mogłaby ona oznaczać pożegnanie się z dywizją A Ligi Narodów. Reprezentacja Polski musi jednak spodziewać się trudnej przeprawy w Cardiff. Walia, choć na swoim koncie ma tylko jeden punkt, nie mając nic do stracenia zagra o pełną pulę.

Według bukmacherów mecz nie ma zdecydowanego sprawa. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Walia – Polska.

Walia – Polska, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie w Cardiff rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z meczu będzie dostępna “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP1 i TVP Sport.

Walia – Polska: transmisja na żywo za darmo

Niedzielne spotkanie pomiędzy reprezentacjami Walii i Polski będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. W skład pakietu sportowego wchodzą między innymi kanały Polsat Sport Premium. Teraz dostęp do platformy można uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Walia – Polska, transmisja online

Mecz Walia – Polska będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisja meczu będzie dostępna na internetowej stronie TVP Sport, a także poprzez platformę Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na uzyskanie do niej dostępu za darmo.

Walia – Polska, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu faworyta. Kursy na zwycięstwo jednego i drugiego zespołu są porównywalne.

Cardiff City Stadium Liga Narodów A, grupa 4. Walia Polska 2.67 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2022 11:59 .

