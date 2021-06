Gdzie obejrzeć mecz Walia – Dania? Z meczu Walia – Dania: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Walia – Dania? Spotkanie 1/8 finału Mistrzostw Europy odbędzie się na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Walia – Dania na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź o której jest mecz Walia – Dania.

Walia – Dania: gdzie oglądać mecz Euro online?

W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Euro 2020 reprezentacja Walii zmierzy się na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie z reprezentacją Danii. Walijczycy przez fazę grupową Mistrzostw Europy przebrnęli zdobywając cztery punkty i ustępując jedynie Włochom. Zespół Roberta Page’a rywalizację w turnieju finałowym rozpoczął od remisu 1:1 ze Szwajcarią, następnie po bardzo dobrym meczu pokonał 2:0 Turcję, a na koniec musiał uznać wyższość włoskiej reprezentacji (0:1).

Duńczycy o awans do fazy pucharowej walczyli do ostatnich sekund. Po dwóch pierwszych meczach zespół Kaspera Hjumlanda nie miał na swoim koncie ani jednego punktu, po tym jak doznał dwóch porażek z Finlandią (0:1) i Belgią (1:2). Z przebiegu obu spotkań wcale nie zasługiwał jednak na porażkę. Przed ostatnią serią spotkań reprezentacja Danii zachowywała szanse na awans, ale musiała w okazały sposób pokonać Rosję, a także liczyć na korzystny wynik w drugim spotkaniu. Wszystko się spełniło, bowiem Duńczycy wygrali wysoko 4:1, natomiast Belgowie pokonali Finów.

Reprezentacja Walii już pięć lat temu okazała się “czarnym koniem” turnieju docierając aż do półfinału. Teraz o powtórzenie tego sukcesu może być bardzo trudno, ale dziś z pewnością postawi trudne warunki swoim rywalom. Dania przystąpi do tego spotkania w roli faworyta i jeżeli zagra na swoim normalnym poziomie to powinna wywalczyć awans do kolejnej rundy. Kto będzie górą w tym meczu? Sprawdź nasze typy na mecz Walia – Dania. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania Euro 2020.

Walia – Dania, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie 1/8 finału Euro 2020 w Amsterdamie, podobnie jak pozostałe spotkania finałów Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Walia – Dania transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP2, TVP Sport i TVP 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, skomentują Michał Zawacki i Andrzej Strejlau.

Walia – Dania: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Walia – Dania online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której godzinie mecz Walia – Dania

Spotkanie 1/8 finału Euro 2020: Walia – Dania rozegrane zostanie w sobotę (26 czerwca). Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Walia – Dania: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Danii do dzisiejszego meczu przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Podobnego zdania sią bukmacherzy, co widać po oferowanych przez nich kursach na ten mecz.

Walia Dania 5.05 3.20 1.92 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 26. czerwca 2021 10:12 .

