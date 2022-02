PressFocus Na zdjęciu: Vinicius i Eder Militao

Villarreal CF – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ramach 24. kolejki La Ligi lidera czeka nie lada wyzwanie. Królewscy przyjadą na stadion będącego na fali Villarrealu i spróbują wywieźć z niego komplet punktów i odskoczyć rywalom. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz online.



Villarreal La Liga

12.02.2022 16:15 Estadio de la Ceramica

Real Madryt

Villarreal CF – Real Madryt, gdzie oglądać

Villarreal podejdzie do spotkania z liderem w dobrym nastroju. Gracze Żółtej Łodzi Podwodnej mieli świetny przełom grudnia i stycznia. Po potknięciu z Elche (0:1) podopieczni Emery’ego szybko odpowiedzieli, rozprawiając się z Espanyolem i Realem Betis bez utraty bramki. Największym zmartwieniem trenera jest z pewnością uraz Gerarda Moreno. To Hiszpan, wracając po kontuzji kilka tygodni wcześniej, zmienił oblicze drużyny.

Ale i Real Madryt prawdopodobnie będzie musiał poradzić sobie bez lidera w ataku. Karim Benzema ma wrócić na spotkanie z Paris Saint-Germain, ale Carlo Ancelotti prawdopodobnie nie zaryzykuje wstawieniem Francuza do wyjściowego składu już w sobotę. Zwycięstwo w meczu z innym uczestnikiem Ligi Mistrzów z pewnością podniosłoby morale zespołu.

Villarreal CF – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Pojedynek 24. kolejki La Ligi będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2.

Villarreal CF – Real Madryt, transmisja za darmo

Villarreal CF – Real Madryt, transmisja online

Telewizja Eleven umożliwia również oglądanie spotkań online. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament w cenie 15,90 zł za miesiąc.

Villarreal CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Nieobecność Karima Benzemy i nadchodzący mecz z Paris Saint-Germain sprawiają, że bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania, w którym brakuje wyraźnego faworyta.

Villarreal Real Madryt 2.70 3.52 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2022 10:40 .

