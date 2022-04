fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Stuttgart – Borussia to pierwsze spotkanie w ramach 29. kolejki Bundesligi. Obie drużyny przystąpią do potyczki zdziesiątkowane przez kontuzje. Faworytem w tym boju według bukmacherów jest drużyna Marco Rose, ale gospodarze na pewno nie złożą broni. W tym materiale dowiesz się, gdzie “na żywo” można obejrzeć spotkanie Stuttgart – Borussia.

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

Stuttgart – Borussia Dortmund to jeden z ciekawszych meczów 29. kolejki ligi niemieckiej. Obie ekipy mają o co walczyć w trakcie trwającej kampanii. Zawodnicy Die Schwaben bronią się przed spadkiem z Bundesligi. Tymczasem dortmundczycy liczą, że wywalczą wicemistrzostwo Niemiec.

Stuttgart do piątkowej potyczki podejdzie po remisie z Arminia Bielefeld (1:1). Tymczasem Borussia ma zamiar podnieść się po klęsce z RB Lipsk (1:4). Ogólnie dortmundczycy nie wygrali w żadnym ze swoich dwóch ostatnich bojów.

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Starcie w Stuttgarcie nie będzie dostępne w żadnej polskiej telewizji ze względu na to, że prawa do transmisji spotkań Bundesligi posiada NENT Group, do którego należy platforma Viaplay.

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund, transmisja za darmo

Mecze ligi niemieckiej można śledzić dzięki stronie internetowej STS-u. Bukmacher daje taką szansę, ale po spełnieniu odpowiednich warunków. Konieczne jest przede wszystkim posiadanie zarejestrowanego konta na stronie bukmachera. Ponadto kluczowe jest puszczenie zakładu w ciągu 24 godzin poprzedzonych zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja ze starcia Stuttgart – Dortmund zostanie odblokowana.

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund, transmisja online

Starcie na Mercedes-Benz Arena w Stuttgarcie będzie można śledzić online. Mecz będzie dostępny na platformie Viaplay, z której można korzystać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android, iOS i Smart TV.

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem dzisiejszej potyczki z udziałem Stuttgartu i Borussii są goście. Kurs w STS zakłady bukmacherskie na wygraną BVB wynosi 1,85. Tymczasem wariant na wiktorię gospodarzy w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 4,05.

