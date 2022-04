Stuttgart – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

W jedynym piątkowym meczu Bundesligi zagrają Stuttgart i Borussia Dortmund, czyli kluby z kompletnie różnymi celami. Gospodarze bronią się przed spadkiem z ligi. Goście są zaś wiceliderem tabeli.

Mercedes-Benz Arena 1. Bundesliga VfB Stuttgart Borussia Dortmund

Stuttgart – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Wyraźnie większą jakość piłkarską ma Borussia. Daleko nam jednak do przekonania, że drużyna z Dortmundu sięgnie po pełną pulę. My spodziewamy się przede wszystkim ofensywnego widowiska, a co za tym idzie, powyżej 3,5 bramki w meczu. Taki scenariusz spełnił się w 9 z 15 ostatnich spotkań z udziałem BVB.

Stuttgart – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Pellegrino Matarazzo nie może skorzystać z bardzo licznej grupy piłkarzy. Za nadmiar żółtych kartek pauzuje Waldemar Anton. Chorzy są Philipp Forster i Sasa Kalajdzic. Urazy leczą zaś: Naouirou Ahamada, Daniel Didavi, Silas Mvumpa, Nikolas Nartey, a także Mohamed Sankoh.

Marco Rose także nie ma komfortu w wyborze składu. Opiekun BVB przy ustalaniu składu musi pominąć siedem nazwisk. Niedysponowani są: Donyell Malen, Thomas Meunier, Mateu Morey, Felix Passlack, Marcel Schmelzer, Nico Schulz oraz Steffen Tigges.

Stuttgart – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Do końca sezonu 2021/2022 w Bundeslidze pozostało tylko pięć meczów. Tymczasem sytuacja w dole tabeli jest bardzo interesująca, ponieważ różnice punktowe między ekipami broniącymi się przed spadkiem, są małe. Stuttgart tym bardziej może żałować tego, co wydarzyło się w Bielefeldzie. Podopieczni Pellegrino Matarazzo wygrywali z Arminią, ale ostatecznie do domu musieli wrócić z tylko punktem po remisie 1:1.

Duży zawód w poprzednim tygodniu przeżyli również sympatycy zespołu z Dortmundu. Borussia nie chciała bowiem porzucać marzenia o strąceniu Bayernu z mistrzowskiego tronu. Po ostatniej kolejce podopieczni Marco Rose muszą raczej skoncentrować się na obronieniu wicemistrzostwa, gdyż zostali rozbici u siebie przez Lipsk (1:4).

Stuttgart – Borussia Dortmund, historia

Na poziomie Bundesligi kluby te konfrontowały się ze sobą 103 razy. Dość niespodziewanie korzystniejszym bilansem meczów bezpośrednim może pochwalić się Stuttgart, który na swoją korzyść rozstrzygnął 40 spotkań. Jeden triumf mniej ma Borussia. 24-krotnie zdarzył się remis.

Stuttgart – Borussia Dortmund, kursy bukmacherów

Stuttgart – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Stuttgart: F. Müller – P. Stenzel, Mavropanos, Ito, Sosa – Karazor – W. Endo, Mangala – Marmoush, Führich – Tiago Tomas

Borussia: Kobel – Can, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Bellingham – Reyna, Reus, T. Hazard – Haaland

Stuttgart – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 8 kwietnia. Mecz rozgrywany na Mercedes-Benz Arena można zobaczyć jedynie za pośrednictwem Viaplay.