Valencia CF – FC Barcelona: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę rozpędzająca się Barcelona przyjedzie na Estadio Mestalla, by zmierzyć się z nieprzewidywalnymi gospodarzami. Ci spróbują zaś wygrać pierwsze ligowe spotkanie w tym roku. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.



Valencia La Liga

20.02.2022

16:15

Estadio Mestalla

FC Barcelona

Valencia CF – FC Barcelona, gdzie oglądać

Jeżeli możemy powiedzieć o jakimś zespole La Ligi, że jego wyniki są gorsze niż gra, to na myśl przychodzi Valencia. Nietoperze często grają naprawdę nieźle, a świetnie do drużyny wprowadził się Bryan Gil. Mimo tego Pepe Bordalas nie miał jeszcze ani jednej okazji, by cieszyć się z ligowego zwycięstwa w 2022 roku. Mecze Valencii z Barceloną były w ostatnich latach doprawdy szalone, a Dumie Katalonii nigdy nie gra się na Mestalla łatwo. W tym swoich szans upatrują gospodarze.

Barcelona za to coraz bardziej się rozkręca. Co prawda jej dwa ostatnie mecze zakończyły się remisami, ale ze wskazaniem na klub z Katalonii. Ostatnie starcie z Napoli powinno zakończyć się wysokim zwycięstwem, ale nie pozwoliła na to nieskuteczność Ferrana Torresa. To właśnie były gracz Valencii skupił na sobie uwagę i w starciu ze swoim dawnym pracodawcą spróbuje przełamać swoją kiepską serię i przywrócić pewność siebie.

Valencia CF – FC Barcelona, transmisja na żywo w TV

Niedzielny hit La Ligi dostępny będzie na kanale Eleven Sports 1.

Valencia CF – FC Barcelona, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek Valencii z Barceloną możesz też obejrzeć zupełnie za darmo. Bukmacher Superbet oferuje bowiem transmisje ze spotkań La Ligi. By to zrobić, musisz jedynie posiadać konto. Możesz je założyć, klikając w poniższy link. Przy rejestracji nie zapomnij skorzystać z kodu GOAL, dzięki któremu uzyskasz darmowy zakład za 34 zł.

Valencia CF – FC Barcelona, transmisja online

Spotkanie za pośrednictwem internetu obejrzysz na stronie www.elevensports.pl – musisz jedynie wykupić abonament. Powyżej pokazaliśmy też, jak otrzymać dostęp do nadchodzącego spotkania zupełnie za darmo.

Valencia CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Wyniki Barcelony są wciąż chwiejne, ale sytuacja zdaje się iść ku lepszemu. Blaugrana musi wygrać, by pozostać w czołowej czwórce i według bukmacherów jest faworytem niedzielnego starcia.

Valencia CF FC Barcelona 3.65 3.70 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2022 10:53 .

