Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Stefan Kraft

Turniej Czterech Skoczni: gdzie oglądać?

Reprezentanci Polski tym razem do Turnieju Czterech Skoczni nie przystępowali w roli kandydatów do walki o podium. W roli faworyta do triumfu w całym cyklu jest lider Pucharu Świata Niemiec Pius Paschke. Zdobytego przed rokiem tytułu będzie z kolei starał się bronić Ryoyu Kobayashi. Transmisje ze wszystkich czterech konkursów, które tradycyjnie odbywają się w Obertdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen, będą dostępne zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Turniej Czterech Skoczni: transmisja w TV

Rywalizację w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2024/25 będzie można naturalnie oglądać w polskiej telewizji. Transmisje ze wszystkich konkursów będą dostępne na kanałach TVN i Eurosport 1. Na drugim z tych kanałów będzie można również oglądać wszystkie kwalifikacje.

Turniej Czterech Skoczni: transmisja online

Transmisje z turnieju będą dostępne także za pośrednictwem internetu. Online wszystkie konkursy można oglądać na platformach Max i Player.

Turniej Czterech Skoczni: harmonogram

31 grudnia, 13:00: Garmisch Partenkirchen – kwalifikacje

1 stycznia, 13:30: Garmisch Partenkirchen – konkurs

3 stycznia, 12:45: Innsbruck – kwalifikacje

4 stycznia, 13:00: Innsbruck – konkurs

5 stycznia, 15:30: Bischofschofen – kwalifikacje

6 stycznia, 15:50: Bischofschofen – konkurs

