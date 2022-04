PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Wdowiak

Termalica Nieciecza – Raków: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. W jednym z sobotnich meczów 29. kolejki PKO Ekstraklasy o trzy punkty zagra walczący o mistrzowski tytuł zespół Marka Papszuna. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Zobacz także, jak uzyskać za darmo dostęp do kanałów na których pokazywane są mecze Ekstraklasy.

Termalica Nieciecza – Raków, gdzie oglądać

W roli zdecydowanego faworyta do sobotniego spotkania w Niecieczy przystąpią goście z Częstochowy, którzy nie mogą sobie pozwolić na potknięcie jeżeli chcą marzyć o zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Po ostatniej kolejce trzy kluby uczestniczące w wyścigu – Raków, Pogoń Szczecin i Lech Poznań – mają na swoim koncie po 56 punktów. Strata punktów w Niecieczy sprawiłaby, że Raków mocno skomplikowałby swoją sytuację.

Z kolei sytuacja drużyny z Niecieczy jest beznadziejna. Na sześć kolejek przed końcem sezonu traci siedem punktów do bezpiecznego miejsca. Utrzymanie zespołu w Ekstraklasie wydaje się być niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że najbliższy rywale Bruk-Betu Termaliki mogą z tego względu liczyć na taryfę ulgową. Drużyna Radoslava Latala z pewnością będzie chciała w jak najlepszym stylu pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową.

Raków wygrał do tej pory wszystkie dotychczasowe oficjalne spotkanie z jedenastką z Niecieczy. W tym sezonie zwyciężył zarówno w ramach rozgrywek Ekstraklasy, jak i Pucharu Polski. Czy w sobotę podtrzyma dobrą passę? Sprawdź typy na mecz Termalica Nieciecza – Raków.

Termalica Nieciecza – Raków, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz w Niecieczy naturalnie obejrzymy w polskiej telewizji. Transmisja z przedświątecznej konfrontacji Termaliki Nieciecza z Rakowem Częstochowa będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 15:00, skomentują Robert Skrzyński i Grzegorz Mielcarski.

Termalica Nieciecza – Raków, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu korzystając z oficjalnej usługi Canal+ online. Jeżeli nie masz jeszcze wykupionego odpowiedniego pakietu, możesz zupełnie za darmo odebrać dostęp do usługi na 30 dni. O tym jak to zrobić napisaliśmy nieco wyżej.

Termalica Nieciecza – Raków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bez żadnych wątpliwości wskazują faworyta tego spotkania. Według nich inne rozstrzygnięcie niż wygrana Rakowa będzie niespodzianką.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Raków Częstochowa 5.80 4.00 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 07:13 .

