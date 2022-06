PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Szwajcaria – Hiszpania: transmisja w telewizji oraz stream online. O pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów zagrają w czwartej reprezentacje Szwajcarii i Hiszpanii. Sprawdź gdzie dostępna będzie z meczu Szwajcaria – Hiszpania transmisja w TV i jak uzyskać darmowy dostęp do transmisji online.

Szwajcaria – Hiszpania, gdzie obejrzeć

Reprezentacje Szwajcarii i Hiszpanii w żadnym wypadku nie mogą być zadowolone ze swojego dorobku punktowego po dwóch pierwszych spotkaniach w ramach Ligi Narodów. Pierwsi na swoim koncie mają okrągłe zero punktów, po tym jak musieli uznać wyższość najpierw Czech, a następnie Portugalii.

Z tymi samymi rywalami mierzyli się Hiszpanie, zapisując na swoje konto dwa punkty. To jednak wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań hiszpańskich kibiców i podopiecznych Luisa Enrique.

Do czwartkowego spotkania w roli faworyta przystąpią oczywiście Hiszpanie, ale Szwajcarzy z pewnością będą chcieli pokrzyżować plany faworyzowanemu rywalowi. Sprawdź typy na mecz Szwajcaria – Hiszpania.

Szwajcaria – Hiszpania, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie Ligi Narodów będzie można obejrzeć w telewizji. Z meczu Szwajcaria – Hiszpania transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport i TVP Sport. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45.

Szwajcaria – Hiszpania: transmisja na żywo za darmo

Bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, która pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Promocja pozwala na odebranie na 30 dni darmowego dostępu do usługi Polsat Box Go. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Szwajcaria – Hiszpania, transmisja online

Spotkanie Szwajcaria – Hiszpania w internecie będzie można obejrzeć na dwa sposoby. Pierwsza opcja to usługa Polsat Box Go, do której dostęp możesz teraz uzyskać za darmo na 30 dni. Drugą możliwość to obejrzenie meczu na internetowej stronie TVP Sport.

Szwajcaria – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo w czwartkowym meczu dają podopiecznym Luisa Enrique. Kursy na wygraną Hiszpanów wynoszę nieco poniżej 2.00.

Szwajcaria Hiszpania 4.25 3.65 2.01 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 czerwca 2022 13:05 .

