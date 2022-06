PressFocus Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko

Szkocja – Ukraina: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w tę środę do gry międzynarodowej powróci reprezentacja Ukrainy. W pojedynku ze Szkotami powalczy o miejsce w finale baraży, gdzie na rywala czeka już Walia. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.

MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Szkocja Ukraina 2.35 3.20 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2022 09:00 .

Szkocja – Ukraina, gdzie oglądać

Nareszcie dojdzie do spotkania, które miało odbyć się ponad dwa miesiące temu. W półfinale baraży o mistrzostwa świata reprezentacja Szkocji podejmie u siebie przeciwników z Ukrainy. Spotkanie przeniesiono, rzecz jasna, z powodu wojny wywołanej przez Rosję.

Pod względem piłkarskim znaczną przewagę mają Szkoci. Grają u siebie niezwykle skutecznie i tracą mało bramek. Do tego będą mieli za sobą cały stadion Hampden.

Sprawdź nasze typy na mecz Szkocja – Ukraina.

Szkocja – Ukraina, transmisja na żywo w TV

Transmisja z półfinału baraży dostępna będzie na kanale Polsat Sport News.

Szkocja – Ukraina, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby piątkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport News jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze kadr narodowych.

Szkocja – Ukraina, transmisja online

Możesz nadchodzące spotkanie reprezentacji Ukrainy obejrzeć również w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę polsatboxgo.pl i wykupić odpowiedni, sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Szkocja – Ukraina, kursy bukmacherskie

Choć większość postronnych widzów kibicować będzie Ukrainie, to gospodarze wydają się faworytem nadchodzącego starcia.

