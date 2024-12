Bayern Monachium w 6. kolejce Ligi Mistrzów podejmie na wyjeździe Szachtar Donieck. Obie drużyny nadal mają o co walczyć w Champions League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bayern kontra Szachtar. Walka o awans do fazy play-off Ligi Mistrzów

Bayern Monachium w pewnym momencie znajdował się na odległej pozycji w tabeli Ligi Mistrzów. Jednak po ostatnich udanych spotkaniach drużyna Vincenta Kompany’ego zanotowała wyraźny awans i aspiruje do bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Bawarczycy do ósmego miejsca tracą zaledwie punkt.

W 6. kolejce rywalem Bayernu będzie Szachtar Donieck, który plasuje się na 26. pozycji. Ukraiński zespół traci dwa punkty do strefy gwarantującej udział w barażach o 1/8 finału, a pozostały już tylko trzy mecze. W związku z tym każde oczko może okazać się na wagę złota.

Bayern i Szachtar w nierównej formie

Zarówno Bayern Monachium, jak i Szachtar Donieck znajdują się w nierównej formie. Niemiecka drużyna przegrała ostatnio z Bayerem Leverkusen i odpadła z krajowego pucharu. Z kolei ukraiński zespół zaliczył wpadkę, remisując w lidze 1:1 z teoretycznie dużo słabszym Ruchem Lwów.

Mecze drużyny Szachtar Donieck Szachtar Donieck 3 Worskła Połtawa 1 Szachtar Donieck 1 Rukh Lviv 1 PSV Eindhoven (2.75 xG) 3 Shakhtar Donetsk (1.16 xG) 2 Szachtar Donieck 6 Inhulets Petrove 0 Szachtar Donieck 3 Zoria Ługańsk 1 Mecze drużyny Bayern Munich Bayern Munich (2.48 xG) 4 FC Heidenheim (0.82 xG) 2 Bayern Monachium 0 Bayer Leverkusen 1 Borussia Dortmund (0.43 xG) 1 Bayern Munich (1.2 xG) 1 Bayern Munich (1.74 xG) 1 Paris Saint-Germain (0.63 xG) 0 Bayern Munich (5.11 xG) 3 Augsburg (0.21 xG) 0

Kadrowa przepaść

Na podstawie aktualnych danych rynkowych Bayern Monachium jest wyceniany na 936,70 mln euro, podczas gdy wartość Szachtara Donieck wynosi 160,20 mln euro.

Porównując te wartości, widać znaczącą różnicę w wycenie obu drużyn. Bayern Monachium jest wart prawie sześciokrotnie więcej niż Szachtar Donieck. To oczywiście świadczy o sile zespołu Bayernu na rynku transferowym oraz jego znaczącej pozycji w europejskiej piłce nożnej.

Szachtar – Bayern, przewidywane składy

Szachtar Donieck Marino Pusic Bayern Monachium Vincent Kompany Szachtar Donieck Marino Pusic 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 2 Lassina Traoré 4 Bartol Franjic 6 Taras Stepanenko 9 Marian Shved 14 Danylo Sikan 17 Vinicius Tobias 18 Alaa Ghram 30 Marlon Gomes 38 Pedrinho 39 Newerton 72 Kiril Fesyun 8 Leon Goretzka 15 Eric Dier 20 Arijon Ibrahimovic 26 Sven Ulreich 37 Anthony Pavlešić 41 Jonah Kusi-Asare 48 Adam Aznou

Szachtar – Bayern, kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Szachtar Donieck Zawodnik Powrót Pedrinho Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Bayern Monachium Zawodnik Powrót Hiroki Ito metatarsal-fracture Połowa grudnia 2024 Josip Stanisic Kontuzja kolana Połowa grudnia 2024 João Palhinha Uraz pachwiny Połowa stycznia 2025 Harry Kane Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2024 Serge Gnabry Nieznany Kilka dni Manuel Neuer Uraz żebra Koniec grudnia 2024 Mathys Tel Choroba Kilka dni Thomas Müller Uraz mięśnia Kilka dni Kingsley Coman Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Alphonso Davies Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Michael Olise Powołanie do reprezentacji Po 0 meczach

Bayern zdecydowanym faworytem

Bayern Monachium jest zdecydowanym faworytem w starciu z Szachtarem Donieck i wcale nie może to dziwić. Oczywiście wynika to z potencjału kadrowego obu drużyn, o którym wiele mówi wcześniej wspomniana wartość rynkowa zespołów.

Szanse na zwycięstwo Szachtar Donieck W W W P R W ? 5.6 % Remis 12.2 % Bayern Monachium W W W R P W ? 82.2 %

Mecz Szachtar - Bayern odbędzie się we wtorek (10 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Extra 5. Za pośrednictwem internetu rywalizację obejrzymy dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport można uzyskać w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Z oferty można skorzystać, zakładając za pośrednictwem naszej strony.

