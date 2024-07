Iga Świątek zagra we wtorek o ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich. Jej rywalką będzie reprezentantka Chin Wang Xiyu. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Wang w TV i online.

Mecz Świątek dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek zagra we wtorek o awans do ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich. W poprzednim spotkaniu Polka nie dała większych szans Francuzce Diane Parry. Teraz ponownie zagra w roli zdecydowanej faworytki, a jej rywalką będzie Chinka Wang Xiyu, która obecnie zajmuje 52. miejsce w rankingu WTA. W drodze do 1/8 finału udało jej się wyeliminować między innymi Lindę Noskovą.

Świątek miała okazję rywalizować z Chinką przed rokiem. Obie spotkały się w pierwszej rundzie turnieju w Madrycie. Mecz zakończył się wygraną Polki 6:1, 6:4. Jeżeli Świątek zagra na swoim poziomie to nie powinna mieć problemów z wywalczeniem awansu. Wtorkowy mecz będzie transmitowany w telewizji i online.

Świątek – Wang Xiyu, transmisja w TV

Mecz 1/8 finału Igrzysk Olimpijskich Świątek – Wang Xiyu odbędzie się we wtorek (30 lipca) o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP i Eurosportu.

Świątek – Wang Xiyu: transmisja online

Spotkanie Świątek – Wang Xiyu będzie można obejrzeć także online. Internetowe transmisje dostępne będą na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na platformie Max.

O której godzinie gra Świątek na Igrzyskach Olimpijskich?

Trzeci mecz Igi Świątek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu rozegrane zostanie we wtorek (30 lipca). Mecz z Chinką Xiyu Wang rozpocznie się o godzinie 19:00.

Świątek – Wang Xiyu, typ kibiców

