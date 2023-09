Świątek - Ostapenko: transmisja za darmo. Przed trudnym zadaniem stanie w 1/8 finału US Open reprezentantka Polski, która zmierzy się z rywalką, z którą dotychczas nie wygrała. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek - Ostapenko w TV i online.

IMAGO/GEPA pictures/Hans Oberlaender Na zdjęciu: Iga Świątek

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek bez większych problemów awansowała do 1/8 finału US Open 2023. Teraz czeka ją zdecydowanie najtrudniejsza przeprawa z dotychczasowych. Jej rywalką będzie Jelena Ostapenko, z którą do tej pory ma negatywny bilans. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą trzy razy i za każdym razem górą była Łotyszka.

Ostatnia konfrontacja obu zawodniczek miała miejsce w 2022 roku w Dubaju. Wówczas Ostapenko wygrała w trzech setach. Była to ostatnia porażką Świątek przed jej pamiętną zwycięską serią. Teraz obie zawodniczki są w zupełnie innym miejscu w karierze, co sprawia, że pojedynek o ćwierćfinał zapowiada się niezwykle ciekawie.

Mecz Świątek – Ostapenko rozegrany zostanie w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 września) i rozpocznie się około godziny 3:00 czasu polskiego.

Świątek – Ostapenko, transmisja w TV

Mecz 1/8 finału US Open Świątek – Ostapenko można obejrzeć za darmo korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy założyć konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawić dowolny kupon. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna także w telewizji na jednym z kanałów Eurosportu.

Świątek – Ostapenko, transmisja za darmo

Bezpłatna transmisja z tego spotkania dostępna będzie w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo proste. Wystarczy spełnić tylko dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za stawkę co najmniej 2 zł

US Open 2023: O której gra Świątek?

Mecz Iga Świątek – Jelena Ostapenko, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, rozegrany zostanie w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 września) o godzinie 3:00 czasu polskiego.

Świątek – Ostapenko: kto wygra?

Kto awansuje do ćwierćfinału? Świątek 67% Ostapenko 33%

Ostapenko

Gdzie oglądać mecz Świątek – Ostapenko? Bezpłatna transmisja z meczu Świątek – Ostapenko będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Ostapenko? Spotkanie rozegrane zostanie w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 września) o godzinie 3:00 czasu polskiego.

