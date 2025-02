Iga Świątek zmierzy się z Victorią Azarenką w ramach 2. rundy turnieju w Dubaju. Mecz odbędzie się we wtorek (18 lutego) nie przed godziną 15:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Azarenka w TV I online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Azarenka, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek w ubiegłym tygodniu dotarła do półfinału turnieju w Doha. We wtorek rozpocznie rywalizację w kolejnym z cyklu WTA 1000, tym razem w Dubaju. W ramach drugiej rundy reprezentantka Polski zmierzy się z byłą liderką światowego rankingu Victorią Azarenką. Będzie to już piąty pojedynek obu zawodniczek w historii.

Bilans dotychczasowych meczów przemawia zdecydowanie na korzyść Świątek, która ma na koncie trzy zwycięstwa. Azarenka Polkę miała okazję pokonać tylko raz, ale miało to miejsce w 2020 roku. Trzy ostatnie mecze padły łupem Świątek, a ostatni z nich odbył się w ubiegłym roku. W ćwierćfinale w Doha polska tenisistka wygrała 6:4, 6:0. Wtorkowy mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Świątek – Azarenka, transmisja w TV

Mecz Świątek – Azarenka odbędzie się we wtorek (18 lutego) i ze względu na opady deszczu rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Obie zawodniczki wyjdą na kort centralny po zakończeniu meczu Lys – Paolini. Transmisja z meczu Polski dostępna będzie w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Azarenka: transmisja za darmo

Wtorkowy mecz Igi Świątek z Victorią Azarenką możesz również oglądać za darmo korzystając z platformy STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Azarenka zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Świątek – Azarenka, typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Świątek – Azarenka? Transmisja z meczu Świątek – Azarenka będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Azarenka? Spotkanie Świątek – Azarenka rozegrane zostanie we wtorek (17 lutego) nie przed godziną 15:00.

