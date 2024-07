PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna: gdzie oglądać?

Betclic 1. liga wraca po letniej przerwie. W tym czasie w naszej lidze nieco się pozmieniało, czego przykładem może być sobotnie starcie pomiędzy Stalą Stalowa Wola oraz Górnikiem Łęczna. Gospodarze to beniaminek 1. ligi, który w minionym sezonie awansował z Betclic 2. ligi poprzez baraże, pokonując w finale KKS Kalisz.

Z drugiej strony piłkarze z Łęcznej to tzw. starzy ligowy wyjadacze, którzy mają na tym poziomie już spore doświadczenie i po letnich wzmocnieniach liczą na awans do PKO Ekstraklasy. To wydaje się całkiem realne, a już z pewnością gra Górnika w barażach, bowiem w sezonie 2023/24 byli całkiem blisko tego osiągnięcia. Niemniej to oni są w tym pojedynku faworytem. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że są to małe derby Polski Wschodniej. A to oznacza, że mecz będzie dostępny na antenie regionalnej stacji TVP.

Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna: transmisja w TV

Mecz Stali Stalowa Wola z Górnikiem Łęczna w ramach 1. kolejki Betclic 1. ligi będzie można oglądać na antenie TVP 3. Początek starcia w sobotę 20 lipca 2024 roku o godzinie 19:35. Spotkanie będą relacjonować Michał Zawacki oraz Kazimierz Węgrzyn.

Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna: transmisja online

Spotkanie w Stalowej Woli będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji moblinej, a także w usłudze Betclic TV, co jest nowością. Aby uzyskać do niej dostęp należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podczas warto podać Betclic kod promocyjny GOALPL, będziesz miał wówczas możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna: kto wygra?

Kto wygra mecz? Stal Stalowa Wola 0% Będzie remis 0% Górnik Łęczna 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Stal Stalowa Wola

Będzie remis

Górnik Łęczna

Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic faworytem tego meczu jest beniaminek 1. ligi. Kurs na zwycięstwo popularnej Stalówki to 2.55. Z kolei wygrana Górnika Łęczna wyceniana jest na 2.67. Najwięcej, bo aż 3.18, wyceniany jest w tym starciu remis.

Stal Stalowa Wola Górnik Łęczna 2.35 3.22 2.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2024 07:57 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna? Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP 3. Transmisja tej rywalizacji będzie również dostępna w internecie na stronie TVPSPORT.pl, aplikacji moblinej TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV Kiedy odbędzie się mecz Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna? Mecz odbędzie się w sobotę 20 lipca o godzinie 19:35.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.