Stal Mielec – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać

Stal Mielec do swojego sobotniego starcia przystąpi podrażniona po przegranym starciu z Puszczą Niepołomice. Zadanie przed ekipą Kamila Kieresia nie będzie łatwe, bo na drodze mielczan stanie Śląsk Wrocław.

Podopieczni Jacka Magiery w tej kampanii też nie rozpieszczają. W dwóch rozegranych ligowych spotkaniach Śląsk nie wygrał ani razu, notując porażkę z Zagłębiem Lubin (1:2) i remis z Koroną Kielce (1:1).

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo w TV

Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w telewizji. Spotkanie Stal – Śląsk będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację od godziny 15:00 skomentują Robert Skrzyński i Michał Żewłakow.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, transmisja online

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia nie tylko w telewizji. Rywalizacja będzie także transmitowana dzięki usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem sobotniej potyczki są piłkarze gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Stali wynosi 2.57. Tymczasem wariant ze zwycięstwem Śląska kształtuje się na poziomie 2.81.

Stal Mielec Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 07:08 .

