Stal Mielec – Zagłębie Lubin, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin jest rewelacją tego sezonu PKO Ekstraklasy. Miedziowi po siedmiu kolejkach uplasowali się na najniższym stopniu podium w tabeli. Stal Mielec natomiast nieco zawodzi w meczach wyjazdowych, ale w roli gospodarza spisuje się wyśmienicie. Mielczanie przed własną publicznością ograli już w tym sezonie Śląsk oraz Radomiak. To pozwala mieć nadzieję, że w poniedziałkowy wieczór będziemy świadkami bardzo ciekawego widowiska.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, transmisja na żywo w TV

Ostatni mecz 8. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, transmisja online

Pojedynek Stali z Zagłębiem będzie dostępny również online w CANAL+ online.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Eksperci w roli faworyta stawiają Zagłębie Lubin. Kursy na zwycięstwo Miedziowych oscylują wokół 2,35.

Stal Mielec Zagłębie Lubin 3.20 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 11:00 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal – Zagłębię? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport o CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Stal – Zagłębie? Mecz rozpocznie się w poniedziałek, 18 września, o godzinie 19:00

