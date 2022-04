PressFocus Na zdjęciu: Adam Zrelak

Stal Mielec – Warta Poznań: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W Wielką Sobotę czeka nas starcie sąsiadów w tabeli. Emocji nie zabraknie, zwłaszcza, że ani Stal, ani Warta nie mogą jeszcze być pewne utrzymania. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Warta Poznań 3.35 3.05 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 10:30 .

Stal Mielec – Warta Poznań, gdzie oglądać

W sobotę zmagania w Ekstraklasie rozpoczną się od pojedynku sąsiadów w tabeli, choć jeszcze kilka tygodni temu nikt by takiego scenariusza nie założył. Ostatnie spotkania były bowiem zgoła odmienne w wykonaniu piłkarzy Stali Mielec oraz Warty Poznań.

Gospodarze po niezłej rundzie jesiennej zaliczają ostatnio fatalne wyniki. Przegrali aż trzy z pięciu ostatnich spotkań w lidze, a dwa pozostałe jedynie zremisowali. To pozwoliło rywalom – w tym Warcie – dogonić ekipę z Mielca. Gracze trenera Szulczka mogą zresztą mówić o świetnej dyspozycji. W tym samym okresie czasu wygrali aż trzykrotnie w pięciu ostatnich kolejkach, pokonując Górnika czy Cracovię. I choć obaj sobotni rywale mają na koncie tyle samo punktów, trudno porównywać ich pod kątem formy.

Sprawdź nasze typy na mecz Stal Mielec – Warta Poznań.

Stal Mielec – Warta Poznań, transmisja na żywo w TV

Mecz 29. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport 2.

Stal Mielec – Warta Poznań, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby sobotni mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanały z pakietu Canal+ są bowiem dostępne w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Stal Mielec – Warta Poznań, transmisja online

Mecz obejrzeć możesz również w aplikacji Canal+. Wejdź tylko na stronę canalplus.com i wykup sportowy abonament.

Stal Mielec – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Choć za mielczanami przemawia atut własnego boiska, to gracze Warty są ostatnio w znacznie lepszej formie. Dlatego też to goście są minimalnymi faworytami sobotniego starcia.

Stal Mielec Warta Poznań 3.35 3.05 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 10:30 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin