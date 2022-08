PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Stal – Legia: transmisja w TV i online. W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 7. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec zmierzy się z Legią Warszawa. Faworytem na papierze są oczywiście goście, ale mogą spodziewać się bardzo trudnej przeprawy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Stal – Legia.

Stal – Legia, gdzie obejrzeć

Po sześciu dotychczas rozegranych kolejkach Legia Warszawa z 11 punktami na koncie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Drużyna Kosty Runjaicia ma na swoim koncie trzy zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę. Przed tygodniem dość szczęśliwie zapisała na swoje konto jeden punkt, remisując 2:2 z Górnkiem Zabrze. Teraz czeka ją niełatwe zadanie w Mielcu.

Stal świetnie rozpoczęła obecny sezon i choć zajmuje szóste miejsce w tabeli ma na swoim koncie tylko jeden punkt mniej od Legii. Przed tygodniem drużynę Adama Majewskiego na ziemię sprowadził Piast Gliwice, który u siebie ograł ją wysoko 4:0. Ekipa z Mielca teraz będzie chciała za wszelką cenę zrehabilitować się swoim kibicom.

Do meczu w roli faworyta przystąpią goście z Warszawy. Sprawdź typy na mecz Stal – Legia.

Stal – Legia, transmisja na żywo w TV

Drugi mecz 7. kolejki PKO Ekstraklasy rozegrany zostanie w piątek (26 sierpnia) o godzinie 20:30. Spotkanie, które będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD, skomentują Bartosz Gleń i Michał Żewłakow.

Stal – Legia, transmisja online

Transmisja z piątkowego meczu w Mielcu będzie również do obejrzenia za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz półroczny dostęp do niej można uzyskać z rabatem 90 lub 120 zł. Pozwala na to specjalna promocja, z której można skorzystać rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Stal – Legia, kursy bukmacherskie

Legia Warszawa jest faworytem do zwycięstwa w piątkowym meczu, co widać również po kursach oferowanych na ten pojedynek przez bukmacherów.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Legia Warszawa 4.20 3.80 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 11:59 .

