IMAGO / Paweł Piotrowski / Newspix Na zdjęciu: Mateusz Mak

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, gdzie oglądać

Stal Mielec wiosną gra w kratkę często gubiąc punkty, ale mimo to zdołała się utrzymać w lidze z bezpieczną przewagą. Dla Lechii, która na trzy kolejki przed końcem rozgrywek nie ma już szans, by wydostać się ze strefy spadkowej będzie to jedynie mecz o honor. Biało – Zieloni żegnają się już pomału z rozgrywkami PKO Ekstraklasy przynajmniej na najbliższy sezon. Na swoim koncie mają pięć porażek z rzędu i niewiele wskazuje, że swój bilans poprawią w Mielcu.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, transmisja na żywo w TV

Starcie w Mielcu pomiędzy Stalą i Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, transmisja online

Mecz 32. kolejki polskiej ekstraklasy Stal – Lechia będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów, faworytem niedzielnego meczu jest Stal Mielec, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,20.

Stal Mielec Lechia Gdańsk 2.19 3.60 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 06:40 .

