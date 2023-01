PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Spezia Calcio – AS Roma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Giallorossi wciąż walczą o zapewnienie sobie miejsca w czołowej czwórce. Czy wywiozą trzy punkty ze stadionu Spezii, która straciła Jakuba Kiwiora? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Spezia – AS Roma, gdzie oglądać

AS Roma dwoma zwycięstwami w trzech ostatnich kolejkach utrzymała tempo narzucone przez najlepsze ekipy w Serie A. Giallorossi wciąż mają szansę na awans do czołowej czwórki. Żeby to osiągnąć, rzymianie muszą wygrywać takie mecze, jak ten nadchodzący.

Spezia Calcio będzie musiała poradzić sobie z utratą Jakuba Kiwiora, który trafił do Arsenalu. Mimo tego ekipa nie przegrała od pięciu kolejek, więc z pewnością nie ułatwi rywalom pod wodzą Jose Mourinho zadania.

Sprawdź nasze typy na mecz Spezia – AS Roma.

Spezia – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Starcie w ramach 19. kolejki włoskiej ekstraklasy obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Spezia – AS Roma, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek w ramach Serie A dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Spezia – AS Roma zostanie aktywowany

Spezia – AS Roma, transmisja online

Niedzielne spotkanie możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 59 złotych!

1-miesięczny dostęp – 59 zł (przy wykupieniu półrocznego abonamentu)

Spezia – AS Roma, kursy bukmacherskie

Giallorossi są zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia.

