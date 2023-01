Spezia – Roma: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: AS Roma

Spezia – Roma: typy, kursy, zapowiedź. Polska Spezia w niedzielę stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania rozpędzonej w tym roku AS Romy. Goście kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i wiele wskazuje na to, że w kolejnym ligowym spotkaniu również powinni sięgnąć po trzy punkty. Początek meczu o godzinie 18:00.

Spezia – Roma, typy i przewidywania

Obie drużyny są w niezłej formie w 2023 roku. Spezia, co prawda musiała uznać wyższość w Atalanty w Pucharze Włoch, ale w Serie A jest niepokonana notując dwa remisy oraz jedną wygraną. Roma z kolei nie zaznała jeszcze porażki w nowym roku, a na swoim koncie ma trzy wygrane oraz remis. Jednak niedzielny pojedynek ma zdecydowanego faworyta i z pewnością jest nim zespół z Rzymu. Wydaje się, że nawet remis będzie można uznać za małą niespodziankę. Spodziewamy się pewnego zwycięstwa giallorossich oraz dobrej formy ofensywnej obu zespołów. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Spezia – Roma, sytuacja kadrowa

W Spezii prawdopodobnie nie zobaczymy już Jakuba Kiwiora, który niebawem ma przenieść się do Arsenalu. Media typują jednak do gry w pierwszym składzie dwóch innych Polaków: Bartłomieja Drągowskiego i Szymona Żurkowskiego. W Romie z kolei raczej nie zobaczymy Nicolo Zaniolo, który jest łączony z odejściem z klubu. Problemy mięśniowe ma też Zalewski. O ofensywnej sile giallorossich powinien stanowić duet Dybala – Abraham.

Spezia – Roma, ostatnie wyniki

W czwartek Spezia przegrała z Atalantą aż 2:5 w 1/8 finału Pucharu Włoch. Jednak jeśli chodzi o rozgrywki ligowe to bianconeri są niepokonani w 2023. Starcia z Atalantą i Lecce kończyły się podziałem punktów, a wyjazdowy mecz z Torino Spezia wygrała 1:0. Bianconeri w Serie A ostatni raz przegrali z Milanem (1:2) w listopadzie ubiegłego roku.

Roma do rywalizacji ze Spezią przystąpi po wyeliminowaniu Fiorentiny z rozgrywek o Puchar Włoch. W 2023 roku Giallrossi mają na koncie trzy wygrane i tylko jeden remis w pojedynku z Milanem, który zakończył się wynikiem 2:2. Roma podobnie, jak Spezia, ostatnią ligową porażkę poniosła na początku listopada przegrywając w derbach z Lazio 0:1.

Spezia – Roma, historia

Roma wygrała trzy z ostatnich czterech bezpośrednich rywalizacji ze Spezią, a w dwóch ostatnich nie straciła nawet gola. Jedyny remis padł na stadionie w Spezii, a mecz zakończył się wynikiem 2:2. 19 stycznia 2021 roku obie drużyny zmierzyły się w 1/8 Pucharu Włoch. 90 minut gry zakończyło się remisem 2:2, ale ostatecznie drużynie z Ligurii przyznano walkower.

Spezia – Roma, kursy bukmacherskie

Zdaniem polskich bukmacherów faworytem spotkania jest AS Roma, a kursy na wygraną rzymian oscylują wokół 1,80. Znacznie wyższe typy zostały przewidziane na remis w tym pojedynku i wynoszą one około 3,60. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym rozstrzygnięciem jest zwycięstwo gospodarzy.

Spezia – Roma, przewidywane składy

Spezia: Dragowski; Amian, Hristov, Caldara; Holm, Żurkowski, Ampadu, Bourabia, Reca; Gyasi, Nzola.

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Spezia – Roma, kto wygra

Spezia – Roma, transmisja meczu

Niedzielny mecz 19. kolejki Serie A pomiędzy Spezią i Romą będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 2. Zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Jednak rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł, bowiem zapłacicie tylko 354 zł zamiast 414 zł.

