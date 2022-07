PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona: gdzie oglądać sparingowe mecze podczas tournee po Stanach Zjednoczonych. Duma Katalonii kilkanaście najbliższych dni spędzi za oceanem, gdzie rozegra cztery towarzyskie spotkania. Jej rywalami będą między innymi Real Madryt i Juventus. Sprawdź gdzie obejrzysz wszystkie mecze w telewizji i internecie.

Gdzie obejrzeć mecze Barcelony?

FC Barcelona wkracza w decydującą fazę przygotowań do nowego sezonu. W ich ramach zespół Xaviego Hernandeza rozegra w Stanach Zjednoczonych cztery towarzyskie spotkania. Rywalami Dumy Katalonii będą kolejno Inter Miami, Real Madryt, Juventus FC i New York Red Bulls.

Do katalońskiego giganta za oceanem dołączył już kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, który powinien zaliczyć debiut w jednym z najbliższych spotkań. O ile w meczu z Interem Miami wydaje się to mało prawdopodobne, to występ przeciwko Realowi Madryt jest już bardzo realny.

Wszystkie sparingowe spotkania Barcelony będzie można obejrzeć zarówno w polskiej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Sparingowe mecze Barcelony: transmisja w TV

Kibice Barcelony mogą być usatysfakcjonowani, bowiem wszystkie jej spotkania w Stanach Zjednoczonych będą transmitowane w polskiej telewizji. Mecze z Interem Miami i New York Red Bulls będą transmitowane na kanale Eleven Sports 2, natomiast pojedynki z Realem Madryt i Juventusem pokaże Polsat Sport.

Plan transmisji:

20.07. (środa) 2:00 Inter Miami – FC Barcelona (Eleven Sports 1)

24.07. (niedziela) 5:00 Real Madryt – FC Barcelona (Polsat Sport)

27.07. (środa) 2:30 FC Barcelona – Juventus FC (Polsat Sport)

31.07. (niedziela) 1:00 New York Red Bulls – FC Barcelona (Polsat Sport)

Sparingowe mecze Barcelony: transmisja online

Wszystkie spotkania będą dostępne również za pośrednictwem internetu. Mecze transmitowane przez Eleven Sports (z Interem Miami i New York Red Bulls) będą dostępne na internetowej stronie stacji, natomiast spotkania pokazywane przez Polsat Sport (z Realem Madryt i Juventusem) za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni zupełnie za darmo. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Sparingowe mecze Barcelony za darmo

Najciekawiej zapowiadające się spotkania Barcelony podczas amerykańskiego tournee – z Realem Madryt i Juventusem – będzie można obejrzeć zupełnie za darmo w usłudze Polsat Box Go. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza, który daje darmowy miesięczny dostęp do usługi po spełnieniu dwóch warunków.

