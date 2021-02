Z meczu Southampton – Chelsea: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (20 lutego) o godzinie 13:30. Spotkanie na St. Mary’s Stadium odbędzie się w ramach Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Southampton – Chelsea. The Blues pogrążą Southampton?

Batalia na St. Marys Stadium będzie pierwszym sobotnim starciem w ramach 25. kolejki ligi angielskiej. Święci do meczu podejdą, będąc w kryzysie. Jan Bednarek i spółka zaliczyli ostatnio sześć kolejnych porażek w Premier League. Tymczasem londyńczycy do momentu, gdy stery nad tym zespołem przejął Thomas Tuchel, jeszcze nie przegrali. The Blues zaliczyli pięć zwycięstw i remis.

W ligowej tabeli obie drużyny dzieli różnica 13 punktów. Podopieczni Thomasa Tuchela zadomowili się na pozycji czwartej, tracąc 14 punktów do pierwszego Manchesteru City. Dlatego wygląda na to, że skupią się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei na 13. miejscu plasuje się team Ralpha Hasenhuttla, mający 10 oczek przewagi nad strefą spadkową.

Ostatnia batalia między obiema ekipami była niezwykle interesująca. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 3:3. Święci gola na wagę punktu strzelili w doliczonym czasie rywalizacji. Ogólnie w 11 ostatnich potyczkach między oboma zespołami Chelsea była górą osiem razy, dwa razy miał miejsce remis i raz wygrało Southampton. Bez wątpienia zatem faworytem dzisiejszego starcia będą goście. Jednocześnie każde inne rozstrzygnięcie niż wygrana londyńczyków, to byłaby niespodzianka.

Więcej o meczu Southampton – Chelsea w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Southampton – Chelsea: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na St. Mary’s Stadium będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Southampton – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30. Skomentują je Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Southampton – Chelsea, transmisja online

Transmisja sobotniego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Southampton – Chelsea: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.