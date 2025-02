Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Na zakończenie pierwszej kolejki rundy wiosennej czeka nas rywalizacja we Wrocławiu. Miejscowy Śląsk na własnym stadionie podejmie zespół Piasta Gliwice. Dla gospodarzy będzie to jednak pierwszy z przynajmniej kilku meczy, który w najbliższym czasie pokaże, czy nadal jest dla wciąż obecnego wicemistrza Polski nadzieja, czy jednak czas szykować się do gry w Betclic 1. lidze. Piast z kolei chce pokazać się z lepszej strony niż jesienią i ma ku temu doskonałą okazję.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: transmisja TV

Spotkanie Śląsk Wrocław – Piast Gliwice będzie transmitowane na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Początek rywalizacji w poniedziałek 3 lutego 2025 roku o godzinie 19:00.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć także online, a to za pomocą sport.tvp.pl oraz platformy Canal+ Online. CANAL+ Online. Zachęcamy do nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: kto wygra?

Kto wygra mecz? Śląsk Wrocław

Remis

Piast Gliwice Śląsk Wrocław

Remis

Piast Gliwice 0 Votes

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Kursy według bukmacherów na ten mecz są dość wyrównane. Na zwycięstwo Śląska zagramy za około 2.70. Remis z kolei to 2.75. Zaś trzy punkty Piasta tylko albo aż 2.80.

Śląsk Wrocław Piast Gliwice 2.70 2.75 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2025 10:10 .

Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – Piast Gliwice? Początek rywalizacji w poniedziałek 3 lutego 2025 roku o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć mecz Śląsk Wrocław – Piast Gliwice? Spotkanie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5 oraz w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.