PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę walczący o utrzymanie Śląsk podejmie u siebie notującego dobre wyniki Radomiaka. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Radomiak 2.40 3.22 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2022 11:40 .

Śląsk – Radomiak, gdzie oglądać

Chyba żaden z fanów Śląska Wrocław nie spodziewał się tak słabego sezonu w wykonaniu swoich ulubieńców. Ostatnio czarę goryczy przelała porażka z Legią Warszawa (0:1), po której pracę stracił Jacek Magiera. Przed nowym szkoleniowcem – Piotrem Tworkiem – w niedzielę czeka pierwsze wyzwanie.

Na Stadion Miejski we Wrocławiu przyjedzie bowiem Radomiak Radom. Przyjezdni zajmują, co prawda, piąte miejsce w tabeli, ale w czterech ostatnich meczach przegrali aż trzykrotnie. Wygląda zatem na to, że istnieje szansa, iż debiut nowego trenera gospodarzy zakończy się triumfem.

Śląsk – Radomiak, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 25. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Śląsk – Radomiak, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby niedzielne starcie w Ekstraklasie obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Canal+ Sport 3 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Śląsk – Radomiak, transmisja online

Spotkanie obejrzysz też za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Śląsk – Radomiak, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania. Delikatnie większe szanse na sukces dają jednak gospodarzom.

