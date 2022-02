PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

Śląsk – Piast: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z sobotnich spotkań PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch sąsiadów w ligowej tabeli. Obie drużyny przystąpią do meczu z jednym celem i będzie to wygrana. Pojedynek oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji, ale przedstawiamy również sposób dzięki któremu uzyskamy darmowy dostęp do transmisji ze wszystkich meczów PKO Ekstraklasy.

Śląsk – Piast, gdzie oglądać

Początek 2022 roku nie jest udany dla drużyny z Wrocławia, która w dwóch meczach zdobyła tylko jeden punkt. Najpierw przegrała 0:2 z Lechią Gdańsk, a w ostatniej kolejce zremisowała 1:1 z Górnikiem Łęczna. Tym samym przedłużyła do pięciu fatalną serię kolejnych spotkań bez wygranej.

Piast rywalizację w tym roku również rozpoczął od porażki, ulegając 0:2 u siebie Pogoni Szczecin, ale przed tygodniem stanął na wysokości zadania i wywiózł trzy punkty z Płocka, gdzie pokonał 2:0 miejscową Wisłę.

Sobotnie spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Pierwszy pojedynek tych drużyn w tym sezonie zakończył się remisem 1:1. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Śląsk – Piast.

Śląsk – Piast, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 22. kolejki PKO Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 17:30 i naturalnie będzie można je obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Starcie Śląska Wrocław z Piastem Gliwice transmitowane będzie na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3, a skomentują je Rafał Dębiński i Remigiusz Jezierski.

Śląsk – Piast: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do telewizyjnych kanałów Canal+ nic straconego. Spotkanie Śląska z Piastem można obejrzeć za pośrednictwem internetu, a teraz zupełnie za darmo! Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie, który pozwala na odebranie voucheru na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Jednym z kanałach, który w nim się znajduje jest Canal+ Sport 3, na którym obejrzymy wszystkie mecze Ekstraklasy. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

To wszystko! Jeżeli spełnisz te warunki, w ciągu 48h otrzymasz od Fuksiarza dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go i będziesz mógł przez najbliższy miesiąc oglądać za darmo mecze Ekstraklasy.

Śląsk – Piast, transmisja online

Transmisja z meczu Śląsk – Pogoń za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze Canal+ online, ale będą mogli ja obejrzeć również posiadacze pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Teraz można zupełnie za darmo uzyskać dostęp do niej na najbliższy miesiąc. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić.

Śląsk – Piast, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie we Wrocławiu nie ma zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy dają obu klubom podobne szanse na odniesienie zwycięstwa.

Śląsk Wrocław Piast Gliwice 2.90 3.22 2.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2022 13:19 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin