Śląsk - Górnik to ostatni sobotni mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Faworyta rywalizacji trudno wskazać. Sprawdź, gdzie będzie można znaleźć transmisję spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Świerczok

Śląsk – Górnik: gdzie oglądać?

Dziewięć punktów dzieli obie drużyny w ligowej tabeli przed sobotnim starciem. Śląsk Wrocław to czerwona latarnia rozgrywek, mająca tylko dziewięć oczek na koncie. W tej kampanii WKS wygrał tylko jedno spotkanie. Górnik Zabrze to natomiast drużyna z bilansem 18 punktów. Zespół Jana Urbana przystąpi do potyczki po porażce z Jagiellonią Białystok (0:2). Z kolei Wojskowi mają za sobą przegrane derby z Zagłębiem Lubin (0:3).

Śląsk – Górnik: transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze można zobaczyć na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15.

Śląsk – Górnik: transmisja online

Spotkanie z udziałem Śląska i Górnika za pośrednictwem internetu możesz obejrzeć, korzystając z platformy CANAL+ Online. Zwracamy uwagę na promocję z dostępem do pakietu Super Sport, umożliwiającego oglądanie wszystkich meczów Ekstraklasy i Ligi Mistrzów. Z oferty można skorzystać, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Śląsk – Górnik: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Śląska Wrocław kształtuje się na poziomie 2.45. Remis oszacowano na 3.40. Z kolei opcję na zwycięstwo Górnika Zabrze wyceniono na 2.95.

Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 2.45 3.40 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 08:12 .

Gdzie oglądać spotkanie Śląsk – Górnik? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K i w internecie w usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk – Górnik? Mecz odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 20:15.

